VSV fordert den KAC in Klagenfurt heraus

VSV vs. KAC: Am Sonntagabend treffen die ewigen Rivalen in der Heidi-Horten-Arena aufeinander. Zuletzt holten sich die Adler den Sieg; ob es in diesem Kärnten Derby wieder genauso sein wird?

Hochspannung erwartet die Kärntner Eishockeyfans am Sonntag in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt. Dort treffen mit dem EC VSV und dem EC KAC die wohl größten Rivalen im südlichsten Bundesland Österreichs aufeinander. Das letzte Aufeinandertreffen konnten die Adler siegreich gestalten. Aktuell rangieren die Blau-Weißen in der win2day ICE Hockey League auf Tabellenplatz 6. Nach 21 absolvierten Partien halten sie bei 35 Punkten. Die Rotjacken verbuchten für sich insgesamt 42 Punkte – also sieben Zähler mehr als der VSV. Allerdings mit einem Spiel Vorsprung.

Wer holt sich den Sieg im anstehenden Kärnten-Derby? EC VSV EC KAC

Bittere Statistik für den VSV

Die Formkurven beider Teams könnten indes kaum gegensätzlicher sein: Während der VSV seine letzten beiden Begegnungen gegen Linz und die Pioneers Vorarlberg verloren hat, feierte der KAC am vergangenen Spieltag einen deutlichen 6:2-Heimsieg über die Pioneers. Wenig ermutigend fällt zudem die Bilanz für die Blau-Weißen aus. In bisher 360 Kärntner Derbys setzten sich 192-mal die Rotjacken durch, 149-mal jubelten die Adler, 19 Partien endeten unentschieden. Auch die jüngste Vergangenheit spricht klar für Klagenfurt: Sieben der letzten zehn Duelle gingen an den KAC, nur drei an den VSV. Besonders düster präsentiert sich die Bilanz in der Heidi-Horten-Arena: Das letzte Auswärtsspiel in Klagenfurt endete am 8. Jänner 2025 mit einer herben 0:8-Niederlage. Nichtsdestotrotz will der VSV am Sonntag alles geben. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.