Notarzt im Einsatz: Autofahrer fuhr Fußgängerin in Faak am See an

Samstagnacht kam es in der Nähe vom Faaker Bahnhof zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer übersah eine Fußgängerin und erfasste diese.

Am 29. November .2025 gegen 23:20 Uhr lenkte ein 20-jähriger Mann sein Auto auf der Seeufer Landesstraße von Faak am See in Richtung Egg am See. Kurz vor dem Bahnhof Faak am See erfasste der Lenker eine ebenfalls 20-jährige Frau, welche gerade die Straße überquerte.

Fußgängerin wurde verletzt

Die Fußgängerin wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Das Unfallfahrzeug musste durch einen Abschleppdienst von der Straße entfernt werden. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Faak am See. Ein durchgeführter Alkomattest bei dem Lenker verlief negativ.