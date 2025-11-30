Finkensteiner Literaturpreis wurde vergeben: Das ist der Gewinner

Das Kärntner Bildungswerk informierte die fünf Autoren über den Entscheid und lud in den Finkensteinerhof in die Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See zur Lesung & Prämierung ein.

Philipp Pfefferkorn gewann mit seinem Text „Von kleineren Ausschweifungen und anderen Wundern“ den mit 1.000 Euro dotierten und von Bürgermeister Christian Poglitsch gesponserten Finkensteiner Literaturpreis im Rahmen des Kurz(e)geschichtenwettbewerbs WortReich. Die Siegerehrung der fünf Autoren fand im Finkensteinerhof am Faaker See.

Autoren trugen eigenen Text vor

Wie wichtig es ist, dass Autoren selbst ihre verfassten Texte vortragen, zeigte sich erneut bei beim heuer zum 15. Mal veranstalteten Kurz(e)geschichtenwettbewerb „WortReich“ des Kärntner Bildungswerks in Kooperation mit der Marktgemeinde Finkenstein. Niemand anderer als die Autoren selbst kann die Texte so zum Leben erwecken, Stimmungen erzeugen und Raum für das Geschriebene schaffen. Besonders eindrücklich zeigte das die Publikumspreisgewinnerin Hannah Lenger mit ihrem Text „Senfgelbes Licht“.

Knapp 400 Kurz(e)geschichten

Aus 397 Einsendungen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und Kanada zum Schreibimpuls „Ein roter Knopf“ wählte eine ehrenamtliche Jury – Sandra Bergner, Gaby Drewes, Sebastian Grayer, Dieter Koffler – die fünf besten Texte aus.

Preisgelder in Höhe von 1.800 Euro

Das Kärntner Bildungswerk informierte die fünf Autoren über den Entscheid und lud in den Finkensteinerhof in die Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See zur Lesung & Prämierung ein. Im Anschluss an die Lesung verkündete Bürgermeister Christian Poglitsch die Platzierungen und überreichte gemeinsam mit Bezirksobmann des Kärntner Bildungswerks, Erwin Winkler, die von der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See gestifteten Preisgelder (1. Platz 1.000 Euro, 2. Platz 500 Euro, 3. Platz 100 Euro) sowie zwei Ehrenpreise des Marktcafe´s Finkensteiner Nudelfabrik.

Philipp Pfefferkorn und sein „Rumlaff“

Der 1998 geborene Baden-Württemberger Philipp Pfefferkorn überzeugte die Jury mit seiner Geschichte „Von kleineren Ausschweifungen und anderen Wundern“, die von einer knöpfesammelnden, im Normalfall nicht fluchenden Fantasiefigur mit ausgeprägtem Sicherheits- und Ordnungsbedürfnis namens „Rumlaff“ handelt. Seit seiner Jugend schreibt er Geschichten, überwiegend im Bereich Fantasy. Seine erste Veröffentlichung im Selbstverlag, Der Bastardprinz, bildet den Auftakt für seine geplante Fantasy-Reihe Die Aconia-Chroniken. Hauptberuflich ist er Erzieher im Krippenbereich – nicht verwunderlich, dass seine Siegergeschichte Potential für ein Kinderbuch hat.