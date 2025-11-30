Auswärtssieg: VSV Unihockey holte sich wertvolle Punkte
Die Kampfmannschaft von VSV Unihockey hat am Samstagabend einen wichtigen Auswärtserfolg in der International Floorball League (IFL) gefeiert.
Gegen den slowenischen Serienmeister FBK Loka, der die Liga in den vergangenen Jahren dominierte, setzte sich das Team aus Villach mit 5:4 nach Verlängerung durch und sicherte sich damit zwei wertvolle Punkte für die Tabelle.
Zuerst sah es nach einer Niederlage aus
Dabei sah es zunächst nach einem Rückschlag aus: Zur Spielmitte lag der VSV bereits mit 1:4 zurück. Doch das Team von Head Coach Sami Aalto blieb ruhig, bewahrte Moral und startete im Schlussdrittel eine furiose Aufholjagd. Timo Schmid verkürzte im Powerplay auf 2:4, ehe Philipp Seiser und abermals Timo Schmid die Partie wieder ausglichen. In der Verlängerung war es schließlich David Gredler, der nach exakt 1 Minute und 15 Sekunden den entscheidenden Treffer erzielte .
„Ein echter Kraftakt“
Kapitän Philipp Seiser zeigt sich hochzufrieden: „Das war ein echter Kraftakt. Wir haben nie aufgegeben, als Team zusammengestanden und uns mit zwei ganz wichtigen Punkten belohnt. Gegen Loka auswärts zu bestehen, gelingt nicht vielen – das war heute ein reifer Auftritt.“ Mit diesem Overtime-Erfolg verbessert sich der VSV auf Rang 2 der IFL-Tabelle und befindet sich damit weiterhin klar auf Playoff-Kurs.
VSV-Farmteam übernimmt Tabellenführung in der 2. Bundesliga
Auch das zweite Herrenteam des VSV Unihockey hatte Grund zur Freude: In der 2. Bundesliga feierte die Mannschaft einen verdienten 4:2-Heimsieg gegen Zell am See. Mit diesem Erfolg übernimmt VSV 2 die Tabellenführung und geht mit viel Selbstvertrauen in die Winterpause.