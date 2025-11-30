Auswärtssieg: VSV Unihockey holte sich wertvolle Punkte

Gegen den slowenischen Serienmeister FBK Loka, der die Liga in den vergangenen Jahren dominierte, setzte sich das Team aus Villach mit 5:4 nach Verlängerung durch und sicherte sich damit zwei wertvolle Punkte für die Tabelle.

Zuerst sah es nach einer Niederlage aus

Dabei sah es zunächst nach einem Rückschlag aus: Zur Spielmitte lag der VSV bereits mit 1:4 zurück. Doch das Team von Head Coach Sami Aalto blieb ruhig, bewahrte Moral und startete im Schlussdrittel eine furiose Aufholjagd. Timo Schmid verkürzte im Powerplay auf 2:4, ehe Philipp Seiser und abermals Timo Schmid die Partie wieder ausglichen. In der Verlängerung war es schließlich David Gredler, der nach exakt 1 Minute und 15 Sekunden den entscheidenden Treffer erzielte .

„Ein echter Kraftakt“

Kapitän Philipp Seiser zeigt sich hochzufrieden: „Das war ein echter Kraftakt. Wir haben nie aufgegeben, als Team zusammengestanden und uns mit zwei ganz wichtigen Punkten belohnt. Gegen Loka auswärts zu bestehen, gelingt nicht vielen – das war heute ein reifer Auftritt.“ Mit diesem Overtime-Erfolg verbessert sich der VSV auf Rang 2 der IFL-Tabelle und befindet sich damit weiterhin klar auf Playoff-Kurs.

VSV-Farmteam übernimmt Tabellenführung in der 2. Bundesliga

Auch das zweite Herrenteam des VSV Unihockey hatte Grund zur Freude: In der 2. Bundesliga feierte die Mannschaft einen verdienten 4:2-Heimsieg gegen Zell am See. Mit diesem Erfolg übernimmt VSV 2 die Tabellenführung und geht mit viel Selbstvertrauen in die Winterpause.