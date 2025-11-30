In Villach eröffnet ein eigener Strudel-Shop

Toll: Ab morgen, 1. Dezember, gibt es in Villach ein neues Geschäft. Ein Backshop mit verschiedenen Strudeln wird eröffnet.

Ab morgen, 1. Dezember, gibt es einen neuen Backshop in Villach bei der Draulände. Angeboten werden dort Strudel, Croissants aber auch Getränke. Die Delikatessen werden vor Ort aufgebacken.

Bis zu 18 verschiedene Strudelvarianten

Marianna Papp ist 54 Jahre alt und hat bereits über 35 Jahre Erfahrung in der Gastro. Nun eröffnet sie bei der Draulände ein spezielles Geschäft. „Wir bieten rund 18 verschiedene Strudel an. Diese werden vor Ort aufgebacken“, erzählt die Unternehmerin im Interview mit 5 Minuten. Das Gebäck gibt es dann in süß, aber auch pikant.

Drei Varianten auch zuckerfrei

Drei Strudelvarianten sind zuckerfrei, also auch für Diabetiker geeignet. „Meine Freundin hat eine Strudelwerkstatt in Ungarn und das bereits seit 20 Jahren. Von ihr bekomme ich die Strudel roh und tiefgekühlt und backe diese in einem Ofen im Geschäft auf“, erklärt Marianna. Auch Schokosträuße bietet sie an. Vor Ort kann noch nicht konsumiert werden, aber das wird sich vielleicht noch ändern. Eröffnet wird der Laden morgen, 1. Dezember, um 13 Uhr in der Draulände 11.