Zahlreiche süße Fellnasen warten im Tierheim Villach

Im Tierheim Villach warten zahlreiche Fellnasen auf ein neues zu Hause. Auch ein Fundkater wartet dort.

Fundkater will wieder nach Hause

Dieser Kater ist seit 14. November 2025 in Hermagor/Watschig unterwegs. Er befindet sich nun im Tierheim Villach. Die Besitzer sollen sich bitte telefonisch im Tierheim melden.

©Tierheim Villach Dieser Fundkater wartet auf seine Besitzer

Hundeoma Lilly sucht ein Zuhause

Lilly ist taub und blind, und auch ihre Bandscheibe macht ihr ein wenig zu schaffen. Deshalb benötigt sie keine großen Ausflüge oder besondere Abenteuer mehr. Viel wichtiger sind für sie Ruhe, Sicherheit und Menschen, die sie mit Liebe begleiten. Trotz ihrer Einschränkungen ist Lilly eine freundliche, unkomplizierte und zufriedene Seniorin, die jede Aufmerksamkeit genießt und mit ihrer sanften Art das Herz ihrer Menschen berührt. Wer dieser liebenswerten Oma ein ruhiges Körbchen schenken möchte, darf sich gerne bei uns melden. Lilly wartet auf Menschen, die sie einfach liebhaben.

©Tierheim Villach Hundeoma Lilly wartet auf ihre Menschen.

Junger Hund Geo

Geo, ein lieber und zurückhaltender Hund, sucht im Tierheim nach einem passenden Zuhause. Er ist sehr ängstlich und braucht Menschen, die ihn mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen unterstützen. Geo kommt von sich aus nicht auf Menschen zu, fühlt sich jedoch in Gesellschaft von Artgenossen wohl und genießt es, mit ihnen zu spielen. Ein Zuhause bei erfahrenen Hundekennern, die ihm mit Ruhe und Zeit Sicherheit geben können, wäre ideal. Ein gut eingezäunter Garten ist wichtig, damit Geo in einer geschützten Umgebung seine Freiheit genießen kann.

©Tierheim Villach Geo ist schüchtern, aber lieb.

Lola liebt Streicheleinheiten

Lola ist eine liebe, menschenbezogene Katzendame, die es sehr genießt, gestreichelt und umsorgt zu werden. Sie möchte gerne Einzelprinzessin sein und ihr neues Zuhause ganz für sich haben – weitere Katzen braucht sie nicht. Ideal wäre ein Platz, an dem sie überwiegend drinnen leben kann, aber dennoch die Möglichkeit hat, Garten- oder Freigang zu genießen.

©Tierheim Villach Lola ist eine Einzelprinzessin.