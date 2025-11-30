Skip to content
/ ©Tierheim Villach
Bild auf 5min.at zeigt Tiere aus dem Tierheim Villach
Zahlreiche Tiere warten im Tierheim Villach auf ein neues Zuhause.
Villach
30/11/2025
Zuhause gesucht

Zahlreiche süße Fellnasen warten im Tierheim Villach

Im Tierheim Villach warten aktuell zwei süße Katzen und zwei Hunde auf einen neuen liebevollen Besitzer. Hier erfährst du mehr über die Fellnasen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
2 Minuten Lesezeit(316 Wörter)

Im Tierheim Villach warten zahlreiche Fellnasen auf ein neues zu Hause. Auch ein Fundkater wartet dort.

Fundkater will wieder nach Hause

Dieser Kater ist seit 14. November 2025 in Hermagor/Watschig unterwegs. Er befindet sich nun im Tierheim Villach. Die Besitzer sollen sich bitte telefonisch im Tierheim melden.

Bild auf 5min.at zeigt eine Tierheimkatze
©Tierheim Villach
Dieser Fundkater wartet auf seine Besitzer

Hundeoma Lilly sucht ein Zuhause

Lilly ist taub und blind, und auch ihre Bandscheibe macht ihr ein wenig zu schaffen. Deshalb benötigt sie keine großen Ausflüge oder besondere Abenteuer mehr. Viel wichtiger sind für sie Ruhe, Sicherheit und Menschen, die sie mit Liebe begleiten. Trotz ihrer Einschränkungen ist Lilly eine freundliche, unkomplizierte und zufriedene Seniorin, die jede Aufmerksamkeit genießt und mit ihrer sanften Art das Herz ihrer Menschen berührt. Wer dieser liebenswerten Oma ein ruhiges Körbchen schenken möchte, darf sich gerne bei uns melden. Lilly wartet auf Menschen, die sie einfach liebhaben.

Bild auf 5min.at zeigt einen Tierheimhund
©Tierheim Villach
Hundeoma Lilly wartet auf ihre Menschen.

Junger Hund Geo

Geo, ein lieber und zurückhaltender Hund, sucht im Tierheim nach einem passenden Zuhause. Er ist sehr ängstlich und braucht Menschen, die ihn mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen unterstützen. Geo kommt von sich aus nicht auf Menschen zu, fühlt sich jedoch in Gesellschaft von Artgenossen wohl und genießt es, mit ihnen zu spielen. Ein Zuhause bei erfahrenen Hundekennern, die ihm mit Ruhe und Zeit Sicherheit geben können, wäre ideal. Ein gut eingezäunter Garten ist wichtig, damit Geo in einer geschützten Umgebung seine Freiheit genießen kann.

Bild auf 5min.at zeigt einen Tierheimhund
©Tierheim Villach
Geo ist schüchtern, aber lieb.

Lola liebt Streicheleinheiten

Lola ist eine liebe, menschenbezogene Katzendame, die es sehr genießt, gestreichelt und umsorgt zu werden. Sie möchte gerne Einzelprinzessin sein und ihr neues Zuhause ganz für sich haben – weitere Katzen braucht sie nicht. Ideal wäre ein Platz, an dem sie überwiegend drinnen leben kann, aber dennoch die Möglichkeit hat, Garten- oder Freigang zu genießen.

Bild auf 5min.at zeigt eine Tierheimkatze
©Tierheim Villach
Lola ist eine Einzelprinzessin.

Wie kann ich Tiere kennenlernen?

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (04242/54125).

  • Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
  • Sonntag und Feiertag geschlossen
  • Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr

Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!

