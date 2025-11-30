Neuer Trainer für den VSV gefunden: Spur führte in die Schweiz

Kaum war die Tuomie-Entlassung raus, legt der VSV schon nach: Der neue Mann hinter der Bande ist gefunden. Aus Genf kommt Pierre Allard nach Villach – und übernimmt das Kommando bei den Adlern.

Nur zwei Tage nach der überraschenden Trennung von Headcoach Tray Tuomie präsentiert der VSV bereits seinen Nachfolger. Am Sonntag landete Pierre Allard in Villach – und übernimmt damit erstmals in seiner Karriere die volle Verantwortung als Cheftrainer eines Eishockeyteams.

Assistant Coach wird Cheftrainer

Die Entscheidung, Tuomie freizustellen, kam für viele völlig unerwartet – 5 Minuten hat berichtet. Trotz einer starken Bilanz war das Verhältnis zwischen dem 52-jährigen Deutsch-Amerikaner und Sportchef Herbert Hohenberger zuletzt spürbar abgekühlt, laut der Kleinen Zeitung soll es jedoch noch ein letztes, hitziges Streitgespräche am Donnerstag gegeben haben. Hohenberger selbst sprang beim jüngsten Spiel gegen Linz noch kurzfristig als Assistent an der Bande ein. Die Spur führte schließlich in die Schweiz, wo Allard zuletzt als Assistant Coach beim National-League-Klub Genf-Servette tätig war.

Erfolgreich als Spieler und erfahren als Trainer

Der 53-jährige Franko-Kanadier bringt einen außergewöhnlichen Werdegang mit. Als aktiver Spieler feierte er zwei Meistertitel in Frankreich und nahm mit der französischen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen 1998 sowie mehreren A-Weltmeisterschaften teil. Noch beeindruckender liest sich jedoch seine Trainerhistorie: Über ein Jahrzehnt arbeitete Allard als Athletik- und Konditionstrainer für die Montreal Canadiens, sammelte Erfahrung in Hamburg und Berlin und wurde später als Co-Trainer mit München deutscher Meister.

Pewal springt im Derby ein

Erst im Sommer hatte Allard München verlassen, um in Genf anzuheuern. Bereits in der kommenden Woche soll er erstmals das Training leiten. Unterstützt wird er dabei von Marco Pewal als Co-Trainer, welcher im heutigen Kärnten-Derby als Interimscoach einspringen wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 14:45 Uhr aktualisiert