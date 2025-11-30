Kalte Zeit: Villacher Grüne fordern Wärmestuben und Streetwork

Die Nächte werden immer kälter und kälter. Für Menschen, die keine Wohnung haben, wird die kommende Zeit, die Schwierigste des Jahres. Die Villacher Grünen fordern deshalb die Einrichtung von Wärmestuben.

Die Stadt Villach hat eine Notschlaf-Hotline, „denn niemand muss in Villach auf der Straße schlafen, wir kümmern uns um jeden, der Hilfe benötigt!“, heißt es online auf der Website, und diese Hotline sei weiter gefasst, als das bisher angebotene Kältetelefon, Betroffene bekommen auf Wunsch Unterstützung. Es werde zum Beispiel abgeklärt, ob die Person nur ein Durchreisender ist, ob es Familie gibt und wo sonst Hilfe gewünscht wird. Die Grünen in Villach fordern angesichts der kalten Temperaturen und der vielen Menschen, die beispielsweise am Bahnhof schlafen nun sofortige Maßnahmen in Form von Wärmestuben.

„Soziale Schwachstelle“

So verlangen sie die Einführung von aufsuchender Sozialarbeit für Erwachsene, sowie die Einrichtung von Wärmestuben in den Wintermonaten. Wenn Menschen trotz Kälte und Gefahr im Freien schlafen, dann ist das kein individuelles Versagen, dann versagt das System“, sagt Karin Herkner, Gemeinderätin der Grünen Villach, die betont: „Unsere Angebote sind für viele schlicht nicht erreichbar. Und Villach ist die einzige größere Stadt Österreichs ohne niederschwellige Notschlafstelle. Das ist eine soziale Schwachstelle unserer Stadt, die Menschen Sicherheit kostet.“ Das vorgeschlagene Streetwork soll Menschen an Bahnhöfen, in Parks, auf Plätzen oder in Übergangsbereichen erreichen.

©Bernhard Schindler Am Foto: Karin Herkner, Gemeinderätin der Grünen Villach

Sichere Aufenthaltsorte gefordert

„Wärmestuben sollen nicht nur Schutz vor Kälte bieten, sondern auch ein erster Kontaktpunkt für Beratung sein. Sie können Leben retten, das beweisen entsprechende Angebote in Wien und Graz seit Jahren“, so Herkner, die klarstellt: „In Villach darf niemand frieren, weil kein warmer Platz offensteht.“ Beide Anträge sehen die Zusammenarbeit mit erfahrenen Sozialorganisationen wie Caritas, Diakonie oder Westbahnhoffnung sowie Pilotphasen mit klarer Bedarfserhebung vor.

Notschlafstelle in Klagenfurt

Das Eggerheim gilt als Notschlafstelle für Erwachsene in Klagenfurt, wie kürzlich berichtet, hat dieses wieder länger offen. Betrieben wird es von der Caritas, sowie auch finanziert von der Stadt, wonach es wieder von Montag bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist.