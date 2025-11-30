Einsatz in Villach-Land: Dörrautomat als mögliche Brandursache

Ein Dörrautomat löste einen Brand in einem Einfamilienhaus aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen – die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. 100 Einsatzkräfte waren anwesend.

Am Sonntagnachmittag brach im Keller eines Einfamilienhauses im Bezirk Villach-Land ein Brand aus. Der 90-jährige Hausbesitzer bemerkte eine starke Rauchentwicklung und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein elektrisch betriebener Dörrautomat im Keller den Brand ausgelöst haben. Der Mann berichtete, dass das Gerät bereits längere Zeit in Betrieb gewesen sei.

100 Einsatzkräfte vor Ort

Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer gegen 15:50 Uhr vollständig löschen. Anschließend wurden die Wohnräume belüftet und vom Rauch befreit. Der 90-Jährige sowie seine 85-jährige Ehefrau blieben glücklicherweise unverletzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Im Einsatz standen neben Polizei und Rettungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren Treffen, Sattendorf und Winklern-Einöde mit insgesamt zehn Fahrzeugen und rund 100 Einsatzkräften.

©Freiwillige Feuerwehr Treffen | Ein Dörrautomat löste einen Brand in einem Einfamilienhaus aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 19:02 Uhr aktualisiert