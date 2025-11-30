Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Treffen
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der FF Treffen.
Gestern wurden die Florianis der FF Treffen zu einem Wasserrohrbruch alarmiert.
Treffen am Ossiacher See
30/11/2025
Feuerwehreinsatz

Massiver Wasseraustritt: Treffner Florianis rückten aus

Am gestrigen Samstag, dem 29. November 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Treffen zu einem Wasserrohrbruch alarmiert.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Die Alarmierung erfolgte um 14.28 Uhr im Gewerbegebiet von Treffen am Ossiacher See. „Während wir gerade mit der Einwinterung unserer Geräte beschäftigt waren, wurden wir zu einem Wasserrohrbruch im Gewerbegebiet Treffen alarmiert“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Treffen in den sozialen Medien.

Wasseruhr geplatzt

Bei der Zuleitung zu einer Baustelle war eine Wasseruhr geplatzt und verursachte einen „massiven Wasseraustritt. Vor Ort wurde die Wasserzufuhr rasch abgedreht und die Lage unter Kontrolle gebracht. Nach rund 30 Minuten konnten wir die Einsatzbereitschaft wiederherstellen und mit der Einwinterung der Geräte fortfahren“, heißt es abschließend von den Einsatzkräften.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der FF Treffen.
©Freiwillige Feuerwehr Treffen |
Am gestrigen Samstag, dem 29. November 2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Treffen zu einem Wasserrohrbruch alarmiert.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der FF Treffen.
©Freiwillige Feuerwehr Treffen |
Die Alarmierung erfolgte um 14.28 Uhr im Gewerbegebiet von Treffen am Ossiacher See.

Im Einsatz standen:

  • Feuerwehr Treffen ( KRFS, Tank 4000, MZFA, MTFA )
  • Polizei
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: