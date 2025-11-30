Massiver Wasseraustritt: Treffner Florianis rückten aus

Die Alarmierung erfolgte um 14.28 Uhr im Gewerbegebiet von Treffen am Ossiacher See. „Während wir gerade mit der Einwinterung unserer Geräte beschäftigt waren, wurden wir zu einem Wasserrohrbruch im Gewerbegebiet Treffen alarmiert“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Treffen in den sozialen Medien.

Wasseruhr geplatzt

Bei der Zuleitung zu einer Baustelle war eine Wasseruhr geplatzt und verursachte einen „massiven Wasseraustritt. Vor Ort wurde die Wasserzufuhr rasch abgedreht und die Lage unter Kontrolle gebracht. Nach rund 30 Minuten konnten wir die Einsatzbereitschaft wiederherstellen und mit der Einwinterung der Geräte fortfahren“, heißt es abschließend von den Einsatzkräften.

