Digitale Souveränität: Open Source als Schlüssel zur Unabhängigkeit

Vor Kurzem fand in der WKO Villach der Fokustalk „Digitale Souveränität“ statt, veranstaltet vom Software Internet Cluster und der WKK-Fachgruppe UBIT. Zugleich markierte das Event die Premiere der wiederbelebten Fokusgruppe Open Source, geleitet von René M. Kopeinig. Nicolas Stocker, Junior System-Engineer beim Österreichischen Bundesheer, machte in seinem Vortrag klar: Digitale Souveränität bedeutet vor allem Unabhängigkeit, Daten in eigener Hand, keine Abhängigkeit von externen Servern, proaktive Datensicherheit. Dabei sei nicht der Kostenfaktor entscheidend gewesen: „Die Umstellung war kein Kostenprojekt – es war ein Souveränitätsprojekt.“

Kein Nischenthema

Ein Meilenstein war die Umstellung von Microsoft Office auf LibreOffice für 16.000 Anwender. Stocker betonte die Bedeutung von Durchhaltevermögen und Engagement: „Wir müssen funktionieren, wenn sonst keiner funktioniert.“ Auch die Fokusgruppe Open Source hebt die Relevanz von Open-Source-Technologien hervor: „Open Source ist kein Nischenthema – es ist eine Grundlage für Souveränität, Innovation und moderne IT-Infrastruktur,“ sagt René M. Kopeinig. „Absolute digitale Unabhängigkeit ist eine Illusion […] dennoch schafft Open Source Handlungsspielraum und reduziert Risiken in einer zunehmend komplexen digitalen Welt,“ ergänzt Marc Gfrerer, Vorsitzender des SIC.