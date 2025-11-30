Digitale Souveränität: Open Source als Schlüssel zur Unabhängigkeit
Beim Fokustalk „Digitale Souveränität“ in Villach diskutierten Expert:innen, wie digitale Unabhängigkeit umgesetzt werden kann. Das Österreichische Bundesheer berichtete über die Umstellung auf LibreOffice für 16.000 Nutzer.
Vor Kurzem fand in der WKO Villach der Fokustalk „Digitale Souveränität“ statt, veranstaltet vom Software Internet Cluster und der WKK-Fachgruppe UBIT. Zugleich markierte das Event die Premiere der wiederbelebten Fokusgruppe Open Source, geleitet von René M. Kopeinig. Nicolas Stocker, Junior System-Engineer beim Österreichischen Bundesheer, machte in seinem Vortrag klar: Digitale Souveränität bedeutet vor allem Unabhängigkeit, Daten in eigener Hand, keine Abhängigkeit von externen Servern, proaktive Datensicherheit. Dabei sei nicht der Kostenfaktor entscheidend gewesen: „Die Umstellung war kein Kostenprojekt – es war ein Souveränitätsprojekt.“
Kein Nischenthema
Ein Meilenstein war die Umstellung von Microsoft Office auf LibreOffice für 16.000 Anwender. Stocker betonte die Bedeutung von Durchhaltevermögen und Engagement: „Wir müssen funktionieren, wenn sonst keiner funktioniert.“ Auch die Fokusgruppe Open Source hebt die Relevanz von Open-Source-Technologien hervor: „Open Source ist kein Nischenthema – es ist eine Grundlage für Souveränität, Innovation und moderne IT-Infrastruktur,“ sagt René M. Kopeinig. „Absolute digitale Unabhängigkeit ist eine Illusion […] dennoch schafft Open Source Handlungsspielraum und reduziert Risiken in einer zunehmend komplexen digitalen Welt,“ ergänzt Marc Gfrerer, Vorsitzender des SIC.