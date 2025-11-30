Skip to content
/ ©zVg Rene M. Kopeinig
Marc Gfrerer SIC Vorsitzender, Karin Zezulka SIC GF, René Michael Kopeinig Sprecher Open Source, Nicolas Stocker Österreichisches Bundesheer, Martin Zandonella UBIT-Fachgruppenobmann/WKK
Von links: Marc Gfrerer (SIC Vorsitzender), Karin Zezulka (SIC GF), René Michael Kopeinig (Sprecher Open Source), Nicolas Stocker (Österreichisches Bundesheer), Martin Zandonella (UBIT-Fachgruppenobmann/WKK).
Villach
30/11/2025
IT-Infrastruktur

Digitale Souveränität: Open Source als Schlüssel zur Unabhängigkeit

Beim Fokustalk „Digitale Souveränität“ in Villach diskutierten Expert:innen, wie digitale Unabhängigkeit umgesetzt werden kann. Das Österreichische Bundesheer berichtete über die Umstellung auf LibreOffice für 16.000 Nutzer.

von Nico Deutscher
1 Minute Lesezeit(195 Wörter)

Vor Kurzem fand in der WKO Villach der Fokustalk „Digitale Souveränität“ statt, veranstaltet vom Software Internet Cluster und der WKK-Fachgruppe UBIT. Zugleich markierte das Event die Premiere der wiederbelebten Fokusgruppe Open Source, geleitet von René M. Kopeinig. Nicolas Stocker, Junior System-Engineer beim Österreichischen Bundesheer, machte in seinem Vortrag klar: Digitale Souveränität bedeutet vor allem Unabhängigkeit, Daten in eigener Hand, keine Abhängigkeit von externen Servern, proaktive Datensicherheit. Dabei sei nicht der Kostenfaktor entscheidend gewesen: „Die Umstellung war kein Kostenprojekt – es war ein Souveränitätsprojekt.“

Kein Nischenthema

Ein Meilenstein war die Umstellung von Microsoft Office auf LibreOffice für 16.000 Anwender. Stocker betonte die Bedeutung von Durchhaltevermögen und Engagement: „Wir müssen funktionieren, wenn sonst keiner funktioniert.“ Auch die Fokusgruppe Open Source hebt die Relevanz von Open-Source-Technologien hervor: „Open Source ist kein Nischenthema – es ist eine Grundlage für Souveränität, Innovation und moderne IT-Infrastruktur,“ sagt René M. Kopeinig. „Absolute digitale Unabhängigkeit ist eine Illusion […] dennoch schafft Open Source Handlungsspielraum und reduziert Risiken in einer zunehmend komplexen digitalen Welt,“ ergänzt Marc Gfrerer, Vorsitzender des SIC.

