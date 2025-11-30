Wernberger Adventzauber: Baumsegnung, Nikolaus und strahlende Kinderaugen

Der traditionelle "Wernberger Advent", den die Gemeinde wie jedes Jahr am Samstag vor dem ersten Adventsonntag veranstaltete, erwies sich auch heuer als voller Erfolg.

Bereits zur offiziellen Eröffnung des Adventmarkts begrüßte Bürgermeisterin Doris Liposchek hunderte Besucher, die den Markt mit rund 30 Ausstellern aus Wernberg und Umgebung stürmten. Hier konnten die Gäste nach Herzenslust einkaufen oder sich kulinarisch verwöhnen lassen.

Weihnachtsbaum wurde gesegnet

Mit Einbruch der Dunkelheit folgten die Höhepunkte des Programms. Nach ihren Grußworten übergab Bürgermeisterin Liposchek das Mikrofon an Pater Bruno, der den Weihnachtsbaum segnete. Dabei erinnerte sie an die großzügige Baumspende: „Dafür bedanken wir uns bei der Landesstraßenverwaltung und Christian Zechner, Leiter des Straßenbauamts Villach“, sagte Liposchek, bevor die Lichter am Christbaum aufleuchteten.

Nikolaus beschenkte Kinder

Anschließend riefen die Kinder der Kindergärten Damtschach und Goritschach den Nikolaus herbei und überraschten ihn mit Liedern und Gedichten. Als Dank erhielten sie jeweils ein kleines Geschenk. „Selbstverständlich bekommt jedes Kind ein Geschenk“, hatte Bürgermeisterin Liposchek bereits zuvor angekündigt, sodass der Nikolaus beim Austeilen ordentlich beschäftigt war. Für die gesangliche und musikalische Umrahmung sorgten Karoline Hecher und Doris Ozwirk vom „Kärntner Herzklong“ sowie die Jagdhornbläsergruppe Landskron um Obmann Martin Hufnagel und Hornmeister Paul Katholnig. Unter den Gästen konnte Bürgermeisterin Liposchek unter anderem Vizebürgermeister Christian Mitterböck, Vizebürgermeisterin Marlene Rogi, die Gemeindevorstände Thomas Warmuth, Adam Müller und Markus di Bernardo sowie ihren Vorgänger Franz Zwölbar willkommen heißen.