TANN Föderlach/Wernberg holt viermal Gold beim Branchenwettbewerb

Beim 25. Internationalen Fachwettbewerb für Fleisch- und Wurstwaren 2025 konnte das Unternehmen TANN Föderlach/Wernberg gleich vier Goldmedaillen gewinnen.

Der Wettbewerb zählt zu den bedeutendsten Qualitätsprüfungen der Branche und verzeichnete heuer einen neuen Rekord: 74 Betriebe stellten sich mit 726 Produkten der strengen Jury. Bewertet wurden Geschmack, Geruch, Konsistenz und Aussehen der eingereichten Spezialitäten.

Viermal Gold für Qualität aus Kärnten

TANN Föderlach/Wernberg überzeugte mit einer starken Produktpalette und erhielt Gold für folgende Spezialitäten:

• TANN Jubiläumsschinken

• TANN Krakauer

• S-BUDGET Debreziner

• TANN Knacker

Stolz auf Spitzenleistung

„Wir sind unglaublich stolz auf diese herausragende Leistung. Vier Goldmedaillen in einem der wichtigsten internationalen Wettbewerbe zu gewinnen, ist eine Bestätigung für das Engagement, die Fachkompetenz und die tägliche Sorgfalt unseres gesamten Teams“, erklärt René Standmann, Betriebsleiter der TANN Föderlach/Wernberg. Auch Andreas Ender, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol, zeigt sich erfreut: „Die TANN Föderlach/Wernberg ist für uns ein zentraler Qualitätsmotor in der Region. Als Teil der SPAR-Familie steht sie für moderne Produktion, höchste Standards und eine tiefe Verwurzelung in Kärnten.“

Unternehmen ist in der Region fest verankert

Der TANN-Standort ist seit über 50 Jahren fest in Föderlach/Wernberg verankert und zählt zu den bedeutendsten Produktionsbetrieben der SPAR-Gruppe. Jährlich entstehen hier aus rund 150 verschiedene Wurst-, Schinken- und Speckartikel in Eigenproduktion – ein breites Sortiment, das in ganz Österreich bei SPAR verkauft wird. Darüber hinaus beschäftigt der Betrieb 330 Mitarbeitende und bildet derzeit 10 Lehrlinge aus. Zwei davon starteten 2025 ihre Ausbildung.

