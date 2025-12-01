Traurige Gewissheit: Junge Frau stirbt nach Unfall bei Faak am See

Der schwere Unfall vom Wochenende in Faak am See hat ein tragisches Ende genommen: Die junge Frau, die angefahren wurde, hat nicht überlebt. Das Klinikum Klagenfurt bestätigte ihren Tod.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, kam es Samstagnacht, dem 29. November, in der Nähe vom Faaker Bahnhof zu einem schweren Unfall. Eine 20-jährige Fußgängerin wurde dabei von einem Auto erfasst. Nun gibt es traurige Gewissheit: Die Frau hat den Unfall nicht überlebt.

Tragischer Unfall

Ein 20-jähriger Mann lenkte Samstagnacht gegen 23.20 Uhr sein Auto auf der Seeufer Landesstraße von Faak am See in Richtung Egg am See. Kurz vor dem Bahnhof Faak am See erfasste der Lenker die 20-jährige Frau, welche gerade die Straße überquerte. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst und einen Notarzt in das Klinikum Klagenfurt gebracht, wo sie leider verstarb: Die Leitung, Mag. Nathalie Trost, bestätigte auf Nachfrage von 5 Minuten, dass die Frau im Klinikum Klagenfurt ihren Verletzungen erlegen ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 11:05 Uhr aktualisiert