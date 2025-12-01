Skip to content
/ ©Leserfoto
Der Einsatz läuft.
Villach
01/12/2025
Am Freitag

Verkehrsunfall nahe Autobahnabfahrt: Einsatzkräfte vor Ort

Ein Verkehrsunfall fordert aktuell die Einsatzkräfte auf der Faakersee Straße (B 84) auf Höhe der Autobahnabfahrt. Ersten Informationen zufolge sind zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

Aktuell läuft ein Einsatz auf der Faakersee Straße (B 84) auf Höhe der Autobahnabfahrt kurz nach Villach. Ersten Informationen zufolge ist es zu einem Verkehrsunfall mit zumindest zwei Fahrzeugen gekommen. „Ein Auto ist seitlich zum Liegen gekommen“, berichtet ein 5 Minuten Leser. Autofahrer sollten etwas mehr Zeit einplanen. Es staut sich in Fahrtrichtung Drobollach. Nähere Informationen folgen.

©Leserfoto |
Die Einsatzkräfte sind vor Ort.
©Leserfoto |
Ersten Informationen zufolge sind zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.
©5 Minuten |
Es staut sich stadtauswärts.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2025 um 16:42 Uhr aktualisiert
