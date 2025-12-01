Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg. / Mario Oberstrass
Ein Bild auf 5min.at zeigt Mario Oberstrass beim Eisbaden.
Mario Oberstrass und Annelie Waldenburg wagen einen frostigen Versuch.
Velden am Wörthersee
01/12/2025
Brrr...!

Eisiges Vorhaben: Weltrekordversuch am Veldener Advent

Längstes Interview in einem Eisbad: Ein außergewöhnlicher Weltrekordversuch erwartet am kommenden Freitag, dem 5. Dezember 2025, die Besucher des Veldener Advents. Beginn ist um 17 Uhr.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)

Wie berichtet, wagen der Villacher Unternehmensberater und Extremsportler Mario Oberstrass und Annelie Waldenburg am kommenden Freitag einen ungewöhnlichen Weltrekordversuch. Sie wollen das längste Interview in einem Eisbad führen. Mehr dazu unter: Weltrekord? Kärntner wollen längstes Interview im Eisbad führen.

Kälte, Kampfgeist, Rekordlust

Es gilt 16 Minuten zu übertreffen. „Der Weltrekordversuch ergänzt unser Adventprogramm ideal und setzt ein starkes Zeichen für einen modernen Ganzjahrestourismus“, erklärt Hannes Markowitz, Geschäftsführer, Velden Tourismus, und lädt Neugierige zum Vorbeischauen ein. Das Tauchbecken befindet sich am Manokin Platz. Besucher erwartet ein Mix aus sportlicher Höchstleistung, mentaler Stärke und winterlicher Stimmung. Neben dem Weltrekordversuch wartet ein stimmungsvolles Rahmenprogramm.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: