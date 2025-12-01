Eisiges Vorhaben: Weltrekordversuch am Veldener Advent

Längstes Interview in einem Eisbad: Ein außergewöhnlicher Weltrekordversuch erwartet am kommenden Freitag, dem 5. Dezember 2025, die Besucher des Veldener Advents. Beginn ist um 17 Uhr.

Wie berichtet, wagen der Villacher Unternehmensberater und Extremsportler Mario Oberstrass und Annelie Waldenburg am kommenden Freitag einen ungewöhnlichen Weltrekordversuch. Sie wollen das längste Interview in einem Eisbad führen. Mehr dazu unter: Weltrekord? Kärntner wollen längstes Interview im Eisbad führen.

Kälte, Kampfgeist, Rekordlust

Es gilt 16 Minuten zu übertreffen. „Der Weltrekordversuch ergänzt unser Adventprogramm ideal und setzt ein starkes Zeichen für einen modernen Ganzjahrestourismus“, erklärt Hannes Markowitz, Geschäftsführer, Velden Tourismus, und lädt Neugierige zum Vorbeischauen ein. Das Tauchbecken befindet sich am Manokin Platz. Besucher erwartet ein Mix aus sportlicher Höchstleistung, mentaler Stärke und winterlicher Stimmung. Neben dem Weltrekordversuch wartet ein stimmungsvolles Rahmenprogramm.