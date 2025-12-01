Weihnachtsfreude pur: Kinder dekorierten Villacher Tannenbäume

Schul- und Kindergartenkinder trugen heuer an drei verschiedenen Tagen zur Verschönerung des Villacher Advents bei. Sie dekorierten mit großem Eifer die Nordmanntannen am Nikolaiplatz und in der Fußgängerzone.

„Es ist wunderschön zu sehen, mit welcher Kreativität und Leidenschaft die Kinder den Christbaumschmuck gebastelt haben […]“ schwärmt die Schulleiterin der Volksschule Lind, Birgit Kabas. Über hundert Dekostücke hat die Integrationsklasse „Kreativwerkstatt“ gebastelt und an die Bäume bei den Handwerkshütten angebracht.

©Stadtmarketing Villach | Mit viel Liebe zum Detail haben die Kinder in den vergangenen Tagen die Tannenbäume dekoriert.

Kleine Künstler sorgen für Weihnachtszauber

An der Aktion nahmen außerdem über 60 Kinder des Pfarrkindergarten St. Nikolai sowie mehrere Schulklassen der Khevenhüllerschule teil. Sie nahmen sich die großen Bäume in der 10.-Oktober-Straße dekorativ vor. „Ich bin begeistert über die engagierte Beteiligung der Kinder und Pädagogen. Dieses Projekt versüßt uns wahrlich die Vorweihnachtszeit“, freut sich der Geschäftsführer des Stadtmarketings Villach, Pierre Bechler.