Koralmbahn: Villach stellt Bus-Fahrpläne um
Die Koralmbahn hat auch Auswirkungen auf sämtliche Bus- und Zugverbindungen in Kärnten. Auch die Stadt Villach bereitet sich seit Monaten darauf vor und hat sämtliche Verbindungen neu geplant und angepasst.
„Dies hat sich als besondere Herausforderung dargestellt, da die neuen Zeiten der verschiedenen S-Bahnen im Vergleich zum Bestand leider wesentlich mehr auseinander divergieren“, weiß der zuständige Verkehrsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE). Die Fahrpläne der BUS:SI-Linien wurden gemeinsam mit Dr. Richard und dem Verkehrsverbund Kärnten überarbeitet. Dabei richten sich die neuen Zeiten stärker nach den meistfrequentierten Zugverbindungen der ÖBB. Der Halbstundentakt bleibt weiterhin bestehen. Außerdem ergänzen zusätzliche Linien das bestehende Angebot.
Bus-Unternehmen bittet Fahrgäste um Feedback
„Leider ist es ohne zusätzliche finanzielle Mittel nicht möglich, alle Verbindungen auf dem aktuellen Niveau zu halten, in Richtung Hermagor und Feldkirchen wird es zu längeren Umstiegszeiten kommen“, bedauert der Stadtrat. Um die Einschränkungen etwas abzumildern, wird gemeinsam mit dem Verkehrsverbund ein zusätzlicher Bus zur Verfügung gestellt. Daniel Besic, Standortleiter Dr. Richard, betont überdies: Wir sind offen für ihre konstruktiven Rückmeldungen, damit wir das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten erzielen können. Sie erreichen uns per Telefon oder Mail, aber auch persönlich im BUS:SI-Info-Point am Hans-Gasser-Platz.“ Jabali Adeh dazu: „Wir ersuchen alle Villacher, die Öffis nutzen, sich schon vor der großen Umstellung am 14. Dezember mit den neuen Fahrtzeiten auseinanderzusetzen.“
Wesentliche Änderungen im Überblick
Die Villacher BUS:SI Linien verkehren von Montag bis Freitag von 5 bis 22 Uhr im Halbstundentakt. Allerdings haben sich die Abfahr- und Ankunftszeiten der Linien – in Adaption auf die geänderten ÖBB-Fahrpläne – geändert. Hier wird empfohlen, sich schon jetzt über die neuen Fahrtzeiten zu informieren, um am 14. Dezember vorbereitet zu sein.
- Umbenennung der Linie 5A und 5B um 5C: Die Bus-Linien in Richtung St. Martin, die Untere Fellach und die Oberdörfer werden zur besseren Unterscheidung umbenannt. Zusätzlich zu den Bezeichnungen 5A und 5B gibt es nun eine Linie 5C. 5B bedient in Kombination mit 5A weiterhin die Oberdörfer. Die Gebiete St. Martin und Untere Fellach sind ebenso weiterhin mit 5A erreichbar. Als Linie 5C werden jene Kurse bezeichnet, die wie die Linie 5A die Gebiete St. Martin und die Untere Fellach bedienen, aber beim VEZ direkt über die Tirolerstraße zurück in Richtung HBF fahren. 5C ist somit eine schnelle Verbindung zur Stadthalle, nach St. Martin und in die Untere Fellach, ohne dabei in die Oberdörfer weiterzufahren.
- Erweiterung der Linie 1 um die Linie 1A: Auf der Linie 1 (Landskron-KTS) wurde der bisherige Sonderkurs in die Tratten (Manhattan) zur neuen Linie 1A. Die Linie 1A fährt Montag bis Freitag vom Hauptbahnhof über LKH bis zum Zentralfriedhof und direkt über die Ringmauergasse wieder zum Hauptbahnhof. Die eigene Darstellung dieses Kurses als 1A bringt einen noch besseren Überblick.
- Erweiterung der Linie 1 um Sonderkurs Atrio: Zusätzlich wird auf der Linie (Landskron-KTS) ein neuer Sonderkurs (siehe Sonderkurse) eingeführt, der Montag bis Freitag auch erstmals das Atrio anfährt. Dieser fährt vom Hauptbahnhof über die Tratten zur Infineon und weiter ins Atrio.
- Erweiterung der Linie 2 um Sonderkurs Atrio: Auf der Linie 2 (Vassach – Völkendorf – Infineon) wird auch ein neuer Sonderkurs (siehe Sonderkurse) eingeführt: Dieser fährt vom Hauptbahnhof über Völkendorf direkt zur Haltestelle Atrio Haupteingang. Somit fährt man jetzt auch bequem mit den Öffis von Völkendorf ins Atrio und retour.
- Neue Linie 36 (vormals Linie 50): Die vormalige Linie 50 heißt nicht nur neu (Linie 36), sondern wurde komplett neu gestaltet. Diese fährt nun von Sattendorf kommend über die Urlakenstraße nach St. Ruprecht und über die Millstätterstraße in Richtung Hauptbahnhof. Um die Anbindungsqualität zu verbessern, wurden auf der Linie auch neue Haltestellen im Ortszentrum (St. Ruprechter Platz) eingebunden.
- Verstärker St. Martin: Beim Gymnasium Villach St. Martin kommt ein zusätzlicher Schülerbus zum Einsatz – als Entlastung für die überfüllten Busse. Neuer Schülerkurs auf Linie 36: Auf der Linie 36 (vormals Linie 50) von St. Ruprecht nach Landskron gibt es einen neuen Schülerkurs, der die VS St. Andrä, VS Landskron und MS Landskron bedient.
- Neue Fahrzeiten beim Schülerkurs auf Linie 4 und Linie 30: Der Schülerkurs auf der Linie 4 (Hbf – CHS – HTL – KTS) fährt künftig etwas später um 07:35 Uhr am Hauptbahnhof ab. Der Schülerkurs der Linie 30 (Schütt – Warmbad – Hbf) fährt früher um 6:33 Uhr in der Oberschütt weg, zusätzlicher Mikro-BUS:SI-Kurs um 07:05 ab Oberschütt bis Heidenfeldstraße. Die Linie 30 fährt künftig auch früher am Hauptbahnhof (Hbf – CHS – HTL – Warmbad – Schütt) weg: bereits um 6:10 Uhr. Bitte dies zu beachten.