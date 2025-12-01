Koralmbahn: Villach stellt Bus-Fahrpläne um

Die Koralmbahn hat auch Auswirkungen auf sämtliche Bus- und Zugverbindungen in Kärnten. Auch die Stadt Villach bereitet sich seit Monaten darauf vor und hat sämtliche Verbindungen neu geplant und angepasst.

„Dies hat sich als besondere Herausforderung dargestellt, da die neuen Zeiten der verschiedenen S-Bahnen im Vergleich zum Bestand leider wesentlich mehr auseinander divergieren“, weiß der zuständige Verkehrsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE). Die Fahrpläne der BUS:SI-Linien wurden gemeinsam mit Dr. Richard und dem Verkehrsverbund Kärnten überarbeitet. Dabei richten sich die neuen Zeiten stärker nach den meistfrequentierten Zugverbindungen der ÖBB. Der Halbstundentakt bleibt weiterhin bestehen. Außerdem ergänzen zusätzliche Linien das bestehende Angebot.

Bus-Unternehmen bittet Fahrgäste um Feedback

„Leider ist es ohne zusätzliche finanzielle Mittel nicht möglich, alle Verbindungen auf dem aktuellen Niveau zu halten, in Richtung Hermagor und Feldkirchen wird es zu längeren Umstiegszeiten kommen“, bedauert der Stadtrat. Um die Einschränkungen etwas abzumildern, wird gemeinsam mit dem Verkehrsverbund ein zusätzlicher Bus zur Verfügung gestellt. Daniel Besic, Standortleiter Dr. Richard, betont überdies: Wir sind offen für ihre konstruktiven Rückmeldungen, damit wir das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten erzielen können. Sie erreichen uns per Telefon oder Mail, aber auch persönlich im BUS:SI-Info-Point am Hans-Gasser-Platz.“ Jabali Adeh dazu: „Wir ersuchen alle Villacher, die Öffis nutzen, sich schon vor der großen Umstellung am 14. Dezember mit den neuen Fahrtzeiten auseinanderzusetzen.“