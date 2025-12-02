Bühne frei für „Theatersport“: Spontanes Duell im Congress Center

Zwei Teams liefern sich im Congress Center Villach ein spontanes Bühnenduell – das Publikum entscheidet, wer die besten Ideen hat.

Im Congress Center Villach heißt es am Dienstag "Bühne frei für Theatersport".

Hochmotivierte Schauspieler, ein unglaublich neutraler Moderator und ein großartiger Musiker. Das sind die Zutaten für einen spannenden Theaterabend am Dienstag, 2. Dezember, im Congress Center in Villach. Die Schauspieler warten nur auf die Stichworte aus dem Publikum und das Theater beginnt – einzigartig, einmalig und nicht wiederholbar.

Wer spielt überraschender?

In der Spezialform „Theatersport“, die in Villach bereits eine langjährige Tradition hat, treten zwei Mannschaften in freundschaftlicher Manier gegeneinander an. Und es ist Aufgabe des Publikums, genau hinzuschauen, welches Ensemble überraschender spielt, welches Team absurdere Geschichten entwickelt oder einfach die brillanteren Gesangseinlagen liefert.

Ein Abend voller Überraschungen

„Die Dritten“ aus Wien, die seit 2008 gemeinsam emotionalisieren und improvisieren, treten diesmal gegen „Theater im Bahnhof“ aus Graz an, deren ungebremste Spiellust einzigartig ist. Das Publikum darf einen Abend voller Überraschungen, Spontanität und Kreativität sowie Teamgeist, Witz und Spielfreude erwarten. Karten sind in öticket-Vorverkaufsstellen und unter www.oeticket.com erhältlich.



