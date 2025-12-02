Career Day: Schüler vernetzen sich mit Betrieben und Hochschulen

Der Career Day ist immer ein ganz besonderer Tag in der KTS, dieses Jahr fand er zum 13. Mal statt. Die Schüler konnten sich an knapp 40 Messeständen und in zwei Vortragsräumen über Praktika und Einstiegsjobs informieren und intensiv netzwerken. Renommierte Hotels aus dem In- und Ausland, Gastronomiebetriebe, Reiseveranstalter, Schifffahrtsunternehmen und Recruiter präsentierten ihre Employer Branding Programme. Für die Maturanten waren besonders die Universitäten und Fachhochschulen interessant.

Absolventen kommen als Aussteller wieder

Besonders positiv ist immer wieder, dass so viele Absolventen als Aussteller an ihre Schule zurückkommen und neue Talente für ihre Betriebe rekrutieren. Ein Dankeschön an alle Aussteller für ihre Zeit und ihr Engagement und auch an die Schüler der 4 BT, die heuer für die Organisation und Durchführung des Career Days verantwortlich waren.