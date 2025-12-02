Skip to content
Region auswählen:
/ ©KTS Villach
Das Foto auf www.5min.at zeigt den Career Day an der KTS Villach.
Für die Maturanten waren besonders die Universitäten und Fachhochschulen interessant.
Villach
02/12/2025
40 Messestände

Career Day: Schüler vernetzen sich mit Betrieben und Hochschulen

Beim diesjährigen Career Day präsentierten sich rund 40 Aussteller – von internationalen Hotels bis zu Universitäten – und boten Schülern Einblicke in Praktika, Einstiegsjobs und Studienmöglichkeiten.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

Der Career Day ist immer ein ganz besonderer Tag in der KTS, dieses Jahr fand er zum 13. Mal statt. Die Schüler konnten sich an knapp 40 Messeständen und in zwei Vortragsräumen über Praktika und Einstiegsjobs informieren und intensiv netzwerken. Renommierte Hotels aus dem In- und Ausland, Gastronomiebetriebe, Reiseveranstalter, Schifffahrtsunternehmen und Recruiter präsentierten ihre Employer Branding Programme. Für die Maturanten waren besonders die Universitäten und Fachhochschulen interessant. 

Absolventen kommen als Aussteller wieder

Besonders positiv ist immer wieder, dass so viele Absolventen als Aussteller an ihre Schule zurückkommen und neue Talente für ihre Betriebe rekrutieren. Ein Dankeschön an alle Aussteller für ihre Zeit und ihr Engagement und auch an die Schüler der 4 BT, die heuer für die Organisation und Durchführung des Career Days verantwortlich waren. 

Das Foto auf www.5min.at zeigt den Career Day an der KTS Villach.
©KTS Villach
Das Foto auf www.5min.at zeigt den Career Day an der KTS Villach.
©KTS Villach
Das Foto auf www.5min.at zeigt den Career Day an der KTS Villach.
©KTS Villach
Das Foto auf www.5min.at zeigt den Career Day an der KTS Villach.
©KTS Villach
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: