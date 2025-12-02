VSV hofft unter Neo-Coach Allard auf Trendwende gegen Bozen

Nach drei Niederlagen in Folge – zuletzt dem bitteren 1:4 im 361. Kärntner Derby – wartet mit dem HCB Südtirol ein Gegner, der derzeit in Topform agiert. Die Villacher sprechen dennoch von einem „Neustart“ und wollen vor heimischem Publikum eine deutliche Reaktion zeigen.

Schwere Aufgabe

In der Tabelle liegt der VSV aktuell auf Rang sieben, Bozen auf Platz fünf. Während die Südtiroler vier ihrer letzten fünf Partien gewannen, sucht Villach nach Stabilität und Effizienz. Hoffnung machen die jüngsten Heimduelle: Drei der vergangenen vier Spiele gegen den HCB in der Stadthalle konnten die Adler gewinnen.

Bozen stark im Powerplay

Bozen präsentiert sich heuer extrem kompakt. Das Team glänzt mit einer starken Tordifferenz, verlässlichen Torhütern und einem Powerplay, das zu den effizientesten der Liga gehört. Dazu kommt eine unerwartete Stärke in Unterzahl – vier Shorthanded-Treffer machen den HCB besonders unberechenbar. Topscorer wie Cole Schneider, Brett Pollock oder Brad McClure sorgen regelmäßig für offensive Akzente. Auch defensiv hat Bozen mit Spielern wie Max Gildon und Mark Barberio massiv aufgerüstet.

Villach zwischen Chancenverwertung und Disziplin

Beim VSV zeigt sich ein gemischtes Bild: Während das Penalty Killing zuletzt stabiler wurde, bleibt die Chancenverwertung ausbaufähig. Vor allem Überzahl- und Unterzahlsituationen könnten gegen Bozen zum Schlüssel werden. In der Offensive tragen weiterhin Nikita Scherbak und Kevin Hancock die Hauptlast, unterstützt von formstarken Akteuren wie Nick Hutchison.