Tag der offenen Tür: BHAK/BHAS Villach zeigte Ausbildungsangebote

Zahlreiche Besucher folgten der Einladung und tauchten in die vielfältigen Fachrichtungen und praxisnahen Angebote der Schule ein. Der Nachmittag entwickelte sich zu einem lebendigen Austausch zwischen Lehrkräften, Schülern und zukünftigen HAK- und HAS-Talenten.

Ausbildungsschwerpunkte standen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt standen die vier Schwerpunkte der Handelsakademie: JusHAK, eBusiness,

Sport- und Eventmanagement sowie Start-Up und Entrepreneurship. Die Besucher konnten in interaktiven Stationen und Präsentationen hautnah erleben, wie modern, abwechslungsreich und zukunftsorientiert an der BHAK/BHAS Villach gelernt und gearbeitet wird. Von Digitalprojekten über rechtliche Fallanalysen bis hin zu sportlichen Praxisanteilen bot der Tag ein facettenreiches Bild der schulischen Ausbildungsqualität.

Klassenräume wurden besichtigt

Auch die modern ausgestatteten Klassen- und Fachräume wurden von vielen Gästen mit großem Interesse besichtigt. Lehrkräfte und engagierte Schüler standen währenddessen für Fragen zur Verfügung und gewährten Einblicke in Unterrichtsmethoden, Projektarbeiten sowie die gelebte Schulkultur. Direktor Thomas Langer zeigte sich besonders erfreut über die starke Besucherzahl und die positiven Rückmeldungen: „Wir freuen uns über das große Interesse und die positive Resonanz auf unser Angebot. Es zeigt uns, dass wir mit unserer praxisorientierten und zukunftsgerichteten Ausbildung den Nerv der Zeit treffen“, betonte er.

©BHAK Villach ©BHAK Villach

Zahlreiche Kooperationspartner waren vor Ort

Neben den Schwerpunkten der Handelsakademie konnten sich Besucher auch umfassend über die Handelsschule informieren. Zahlreiche Kooperationspartner aus Wirtschaft, Verwaltung und regionalen Institutionen unterstützten den Informationstag und vermittelten authentische Eindrücke zu Berufs- und Zukunftsperspektiven. Der Tag der offenen Tür bot nicht nur Orientierung für die bevorstehende Schulwahl, sondern auch Inspiration: Viele Jugendliche nutzten die Gelegenheit, sich über Karrierewege, Chancen im digitalen Wandel und die Stärken einer kaufmännischen Ausbildung zu informieren. Die BHAK/BHAS Villach bedankt sich herzlich bei allen Besucher:innen und freut sich darauf, viele der jungen Gäste vielleicht schon bald als neue Mitglieder der Schulgemeinschaft begrüßen zu dürfen.