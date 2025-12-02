Skip to content
Region auswählen:
/ ©Tanzer
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Männer, darunter Christoph Frierss, und eine Frau bei der Genuss-Guide-Verleihung.
Im "Genuss Guide 2026“ wird Frierss Feines Haus als "Bestes Fleischerfachgeschäft des Landes" geehrt.
Villach
02/12/2025
Genuss Guide 2026
#goodnews

Villacher Traditionsbetrieb räumt Auszeichnung ab

Vergangene Woche wurde der Genuss Guide Austria 2026 vorgestellt. Zu den Warengruppen-Siegern zählt auch Frierss Feines Haus. Der Villacher Traditionsbetrieb räumte in der Kategorie "Fleisch & Wurst" ab.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Die Genuss Guide Jury – bestehend aus Experten und Genießern – hat auch heuer wieder Betriebe in neun Genuss-Warengruppen sowie in der Zusatzkategorie Nachhaltigkeit bewertet. Über das Ergebnis freut sich auch ein Traditionsbetrieb aus Villach. Frierss Feines Haus hat gemeinsam mit der Metzgerei Horst Stierschneider in der Kategorie „Fleisch & Wurst“ abgestaubt und zählt damit zu den besten Fleischerfachgeschäften Österreichs. Ausgezeichnet wurde die hohe Qualität der Produkte, die Sortimentsvielfalt sowie die kompetente Fachberatung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: