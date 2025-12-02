Villacher Traditionsbetrieb räumt Auszeichnung ab

Die Genuss Guide Jury – bestehend aus Experten und Genießern – hat auch heuer wieder Betriebe in neun Genuss-Warengruppen sowie in der Zusatzkategorie Nachhaltigkeit bewertet. Über das Ergebnis freut sich auch ein Traditionsbetrieb aus Villach. Frierss Feines Haus hat gemeinsam mit der Metzgerei Horst Stierschneider in der Kategorie „Fleisch & Wurst“ abgestaubt und zählt damit zu den besten Fleischerfachgeschäften Österreichs. Ausgezeichnet wurde die hohe Qualität der Produkte, die Sortimentsvielfalt sowie die kompetente Fachberatung.