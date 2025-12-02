Brand-Alarm in Wernberg: Feuerwehrmänner waren zufällig in der Nähe

In Wernberg brach am Nachmittag des 2. Dezember ein Küchenbrand aus. Dank des schnellen Eingreifens zweier Mitarbeiter des Wirtschaftshofes und der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden.

Am Dienstagnachmittag, 2. Dezember, wurden die Feuerwehr Föderlach, Wernberg, Velden am Wörthersee und St. Niklas (Villach Stadt) zu einem Küchenbrand in der Gemeinde Wernberg, Ortsteil Goritschach, alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Küche eines Einfamilienhauses zu einem Brand, wodurch ein großer Teil der Kücheneinrichtung in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Wirtschaftshof-Mitarbeiter handelten schnell

„Nur durch das schnelle und beherzte Eingreifen zweier Mitarbeiter des Wirtschaftshofes der Gemeinde Wernberg (beide Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr), konnte eine Brandausbreitung und somit größerer Schaden am Haus verhindert werden“, teilen die Einsatzkräfte mit. Die beiden Mitarbeiter waren im Nahbereich des Brandobjektes, als sie auf ihre Handys die Alarmierung per Blaulicht-SMS mit dem Einsatzgrund und die Einsatzadresse erhielten. Umgehend begaben sich die Wirtschaftshofmitarbeiter zur Einsatzadresse. Dort gelang es ihnen, bis zum Eintreffen der Feuerwehr, mittels Handfeuerlöscher die Brandausbreitung in der Küche zu einzudämmen.

Feuerwehren im Löscheinsatz

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten umgehend einen Innenangriff unter schwerem Atemschutz durch und konnten so den Brand innerhalb kurzer Zeit ablöschen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich keine Personen mehr im Haus. Nach den Löscharbeiten beschränkte sich die Arbeit der Feuerwehren auf das Ausräumen der verbrannten bzw. beschädigten Gegenstände bzw. die Nachkontrolle der Brandstelle mittels Wärmebildkamera und die Beseitigung des Brandrauches mittels Überdruckbelüfter.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Für die Brandursachenermittlung wurde der zuständige Brandermittler der Polizei verständigt. Aufgrund des beherzten Einsatzes der beiden Wirtschaftshofmitarbeiter und dem raschen Eintreffen der Feuerwehrkräfte und dem damit verbunden schnellen Löschangriff, konnte ein übergreifen des Brandes auf das gesamte Haus verhindert werden. Nach rund zwei Stunden konnte die Einsatzkräfte wieder abrücken und ihrer Einsatzbereitschaft herstellen. Neben den Feuerwehrkräften standen unter anderem das Rote Kreuz und die zuständige Polizeiinspektion Velden am Wörther See im Einsatz.