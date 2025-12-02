Skip to content
/ ©Tourismusverband Bad Bleiberg
Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher am verschneiten Barbaramarkt in Bad Bleiberg.
Der Tourismusverband Bad Bleiberg lädt am 6. Dezember herzlich zum Barbaramarkt.
Bad Bleiberg
02/12/2025
Am Samstag
Bad Bleiberg lädt zum traditionellen Barbaramarkt

Regionale Spezialitäten, Kunsthandwerk und ein abwechslungsreiches Programm warten am kommenden Samstag, dem 6. Dezember 2025, beim traditionellen Barbaramarkt in Bad Bleiberg.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(147 Wörter)

Zwischen 10 und 17 Uhr verwandeln sich der Barbaraplatz und der Knappenhaus-Saal in einen stimmungsvollen Adventmarkt. Geboten wird eine breite Auswahl an Bauernprodukten, Kunsthandwerk, Krippen, Schmuck, Glas- und Keramikarbeiten sowie Holzkunst, Seifen und Honig.

Lokale Vereine und Betriebe servieren Adventsfreuden

Wie gewohnt beteiligen sich auch allerhand Bad Bleiberger Vereine und Betriebe – darunter der Lions Club, das Restaurant Knappenhaus, das Baron Café, der Kriagl-Club, Hochtalbier, die Freiwillige Feuerwehr Bad Bleiberg, der Elternverein, die Kinderfreunde sowie die Evangelischen Frauen. „Besucher dürfen sich auf herzhafte Schmankerln, duftende Süßspeisen und wärmende Getränke freuen“, heißt es vonseiten des Tourismusverbandes Bad Bleiberg.

Nikolaus kommt vorbei

Ein stimmungsvoller Höhepunkt ist außerdem die Segnung der Barbarazweige um 11.30 Uhr. Diese wird von der Bleiberger Jagdhornrunde musikalisch umrahmt. Um 15.30 Uhr schaut obendrein der Nikolaus vorbei und verteilt Überraschungssäckchen an die jüngsten Gäste.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Besucher des Babaramarktes im Knappenhaus-Saal.
©Tourismusverband Bad Bleiberg
Auch im Knappenhaus-Saal findet der Barbaramarkt statt.
