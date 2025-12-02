Bad Bleiberg lädt zum traditionellen Barbaramarkt

Regionale Spezialitäten, Kunsthandwerk und ein abwechslungsreiches Programm warten am kommenden Samstag, dem 6. Dezember 2025, beim traditionellen Barbaramarkt in Bad Bleiberg.

Zwischen 10 und 17 Uhr verwandeln sich der Barbaraplatz und der Knappenhaus-Saal in einen stimmungsvollen Adventmarkt. Geboten wird eine breite Auswahl an Bauernprodukten, Kunsthandwerk, Krippen, Schmuck, Glas- und Keramikarbeiten sowie Holzkunst, Seifen und Honig.

Lokale Vereine und Betriebe servieren Adventsfreuden

Wie gewohnt beteiligen sich auch allerhand Bad Bleiberger Vereine und Betriebe – darunter der Lions Club, das Restaurant Knappenhaus, das Baron Café, der Kriagl-Club, Hochtalbier, die Freiwillige Feuerwehr Bad Bleiberg, der Elternverein, die Kinderfreunde sowie die Evangelischen Frauen. „Besucher dürfen sich auf herzhafte Schmankerln, duftende Süßspeisen und wärmende Getränke freuen“, heißt es vonseiten des Tourismusverbandes Bad Bleiberg.

Nikolaus kommt vorbei

Ein stimmungsvoller Höhepunkt ist außerdem die Segnung der Barbarazweige um 11.30 Uhr. Diese wird von der Bleiberger Jagdhornrunde musikalisch umrahmt. Um 15.30 Uhr schaut obendrein der Nikolaus vorbei und verteilt Überraschungssäckchen an die jüngsten Gäste.