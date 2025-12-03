Skip to content
In Villach kam es am Montag zu einem Autounfall.
Villach
03/12/2025
Unfall

Crash in Villach: 75-Jährige verletzt, Autos Totalschaden

Am Montag kam es in Villach zu einem Abbiegeunfall. Ein 65-Jähriger Mann bog in die Piccostraße ein und krachte in das Auto einer 75-Jährigen. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt.

von Gerrit Tscheru
Eine 75-jährige Frau aus dem Bezirk Villach war am 1. Dezember am späten Vormittag mit dem Auto auf der Piccostraße in Villach unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 68-jähriger Mann aus Villach mit dem Auto in der Ernst-Pliwa-Gasse und bog trotz des herannahenden PKW der 75-jährigen Frau in die Piccostraße ein. Und dann krachte es: „Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge“, so die Polizei. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden. Der Mann blieb unverletzt. „An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Alkomatentests mit den Unfalllenkern verliefen negativ“, erklärt die Polizei abschließend.

