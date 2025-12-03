Ex-Freund randaliert: Mutter flüchtet mit neunjähriger Tochter

Nach schweren Gewaltvorwürfen gegen einen Klagenfurter informierte die Polizei am 3. Dezember über einen weiteren Fall in Kärnten, der in einem Annäherungs- und Betretungsverbot endete. Ein 31-jähriger stark alkoholisierter Rumäne aus Villach suchte nach Angaben der Beamten am 2. Dezember seine 29-jährige rumänische Ex-Lebensgefährtin in deren Wohnung im Stadtgebiet von Villach auf. Doch diese flüchtete aus Angst mit ihrer neunjährigen Tochter aus der Wohnung und erstattete Anzeige.

Mann zerstörte Einrichtung und wurde aggressiv

Das gefiel dem 29-Jährigen nicht und er begann zu randalieren: „Aus Wut über das Verhalten seiner Ex-Lebensgefährtin zerstörte er Einrichtungsgegenstände in der Wohnung“, schildert die Polizei. Doch damit nicht genug: Während der Amtshandlung wurde der Mann gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv. Diese ermahnten ihn mehrmals, sein Verhalten einzustellen. „Da er diesen Aufforderungen nicht nachkam, wurde er an Ort und Stelle festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert“, erklärt die Polizei. Ein Betretungs-, Annäherungs- sowie vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann wurde ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht werden.