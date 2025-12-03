Villach bekommt MONEL-Standort: „Weiterer Schritt zu gelebter Inklusion“

Die gemeinnützige MONEL GmbH wächst: Am 19. Dezember eröffnet in Villach eine neue Niederlassung. Gemeinsam mit dem Behindertensportverband Kärnten will man hier inklusive Sportangebote schaffen.

Nach mehreren Jahren Assistenzarbeit in Spittal an der Drau erweitert MONEL seine Präsenz in Kärnten und eröffnet offiziell die neue Niederlassung in Villach. Am 19. Dezember ist es so weit: Mit einem Tag der offenen Tür wird der Villacher Standort eröffnet. Er wird von Denise Themessl geleitet werden – „einer erfahrenen Mitarbeiterin, die Inklusion, Menschlichkeit und konsequente Lösungsorientierung lebt“, wie es seitens MONEL heißt.

Kooperation mit Behindertensportverband

Am neuen Standort wird außerdem ein gemeinsames Büro mit dem Kärntner Behindertensportverband eingerichtet. „Die Zusammenarbeit geht weit über die gemeinsame Standortnutzung hinaus und schafft neue Möglichkeiten für Inklusion, Teilhabe und sportliche Weiterentwicklung“, so MONEL. Im Rahmen der Kooperation sollen etwa inklusive Sportangebote und Trainings für Menschen mit Assistenzbedarf geschaffen werden, aber auch gemeinschaftliche Gesundheits- und Bewegungsprojekte sowie barrierefreie Freizeit- und Sportveranstaltungen.

Von Familien- bis Schulassistenz

Die gemeinnützige MONEL GmbH begleitet Kinder, Jugendliche, Erwachsene und

Senioren, wobei nicht nur Familien- und Freizeitassistenz, sondern auch persönliche Assistenz sowie Urlaubs- und Reisebegleitung angeboten werden. Ab 2026 zählt auch Schulassistenz zum Repertoire. „Wir wollen eine Organisation sein, in der sich jeder Mensch gesehen, gehört und geachtet fühlt. Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, das von Menschlichkeit, Respekt, Flexibilität, Entscheidungsfreude und Klarheit geprägt ist“, erklären die MONEL-Verantwortlichen, die sich über die Erweiterung freuen: „Villach ist ein weiterer Schritt zu gelebter Inklusion.“