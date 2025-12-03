Das „Goldene Lamm“ in Villach setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit: Als erstes privat geführtes Hotel der Stadt erhält es das Österreichische Umweltzeichen – und zeigt, wie man ein 500 Jahre altes Haus zukunftsfit macht.

Villach darf sich über ein neues Aushängeschild im Bereich des nachhaltigen Tourismus freuen: Das „Boutique Hotel Goldenes Lamm“ im Herzen der Villacher Altstadt wurde als erstes privat geführtes Hotel der Stadt mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet – der höchsten staatlichen Anerkennung für nachhaltiges Wirtschaften im Tourismus.

Nachhaltigkeit in historischem Gemäuer

Das Gebäude, in dem sich das Hotel befindet, hat bereits ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel. „In einem 500 Jahre alten Haus Nachhaltigkeit umzusetzen, bedeutet jeden Bereich genau anzuschauen und kreative Lösungen zu finden“, erklärt Hotel-Betreiberin Nicole Ottacher, die bereits an die Zukunft denkt. Als nächstes ist die Installation eines Systems geplant, das beim Verlassen des Zimmers Klimaanlage oder Heizung automatisch abschaltet. „Nachhaltigkeit ist für uns ein permanentes Hinschauen auf alle Prozesse. Wir bleiben dran – für unsere Gäste und für kommende Generationen“, so Ottacher.

Das wurde bisher umgesetzt: 30 % weniger Wasserverbrauch

Verzicht auf Einwegverpackungen

nahezu papierloses Arbeiten

systematisches Energie-Monitoring

Nachhaltigkeitsschulungen für das Personal

energieeffiziente Haustechnik

konsequente Mülltrennung

regionale Beschaffungswege, etwa bei Frühstücksprodukten

Starkes Zeichen für gesamte Region

Die Auszeichnung wurde vom Umweltministerium vergeben und im Beisein von Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig sowie Regionsgeschäftsführer Georg Overs an das Hoteliers-Ehepaar Nicole und Jakob Ottacher überreicht. Für Katholnig ist die Auszeichnung ein wichtiges Signal: „Das Goldene Lamm zeigt, dass historische Bausubstanz und moderne Nachhaltigkeit keine Gegensätze sein müssen.“ Overs sieht darin ein starkes Zeichen für die gesamte Tourismusregion.