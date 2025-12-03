Skip to content
/ ©Jailhouse Rock'n'Roll Club
Das Bild auf 5min.at zeigt die erfolgreichen Tänzer des Jailhouse Clubs.
Der Jubel der Villacher kannte nach dem tollen Ergebnis keine Grenzen.
Villach
03/12/2025
Erfolgreichster Club

Villacher Tanzclub dominiert österreichische Meisterschaften

Die Villacher Tänzer vom Jailhouse Rock'n'Roll Club räumten bei den Staatsmeisterschaften im Burgenland ab. Fünf Titel konnten ergattert werden.

von Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)

Erfolgreichster Tanzverein in ganz Österreich, so darf sich der Jailhouse Rock’n’Roll Club ab jetzt nennen. Bei den österreichischen Meisterschaften konnten sie sich gegen 15 andere Vereine durchsetzen, und sorgten für eines der besten Ergebnisse in der Geschichte des Vereins.

Beeindruckende Leistungen

Den Titelreigen eröffneten Isabella Franc und Tobias Lamprecht in der Startklasse Juveniles. Sie sicherten sich mit ihrem Auftritt jeweils den Cup-Sieg und den Gewinn der österreichischen Meisterschaft. In der Couple-Dance-Show National tanzten Leonie Kapovic und Aaron Wagner zum zweiten Platz, hinter Nina Moschitz und Daniel Dworski, die sich den Meistertitel holten.

Das Bild auf 5min.at zeigt Tobias Lamprecht und Isabella Franc am Podium.
©Jailhouse Rock’n’Roll Club
Isabella Franc und Tobias Lamprecht holten den ersten Sieg des Tages.

Villacher siegen immer weiter

Die „Königsklassen“ Main Class Contact Style und Main Class Free Style wurden ebenfalls dominiert. Marie Strasser und Michael Gubesch, sicherten sich in ersterer Kategorie den Meistertitel. Den eindrucksvollste Triumph des Tages erzielten Eva Wernig mit Sandro Spendier, sie tanzten sich zum Staatsmeistertitel.

Das Bild auf 5min.at zeigt Sandro Spendier und Eva Wernig
©Jailhouse Rock’n’Roll Club
Eva Wernig und Sandro Spendier sorgten für ein weiteres Highlight.
