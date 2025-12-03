Villacher Tanzclub dominiert österreichische Meisterschaften

Die Villacher Tänzer vom Jailhouse Rock'n'Roll Club räumten bei den Staatsmeisterschaften im Burgenland ab. Fünf Titel konnten ergattert werden.

Erfolgreichster Tanzverein in ganz Österreich, so darf sich der Jailhouse Rock’n’Roll Club ab jetzt nennen. Bei den österreichischen Meisterschaften konnten sie sich gegen 15 andere Vereine durchsetzen, und sorgten für eines der besten Ergebnisse in der Geschichte des Vereins.

Beeindruckende Leistungen

Den Titelreigen eröffneten Isabella Franc und Tobias Lamprecht in der Startklasse Juveniles. Sie sicherten sich mit ihrem Auftritt jeweils den Cup-Sieg und den Gewinn der österreichischen Meisterschaft. In der Couple-Dance-Show National tanzten Leonie Kapovic und Aaron Wagner zum zweiten Platz, hinter Nina Moschitz und Daniel Dworski, die sich den Meistertitel holten.

©Jailhouse Rock’n’Roll Club Isabella Franc und Tobias Lamprecht holten den ersten Sieg des Tages.

Villacher siegen immer weiter

Die „Königsklassen“ Main Class Contact Style und Main Class Free Style wurden ebenfalls dominiert. Marie Strasser und Michael Gubesch, sicherten sich in ersterer Kategorie den Meistertitel. Den eindrucksvollste Triumph des Tages erzielten Eva Wernig mit Sandro Spendier, sie tanzten sich zum Staatsmeistertitel.