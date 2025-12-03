Nikolo-Besuch bei Sportlerehrungen im Stadion Lind

Am gestrigen Dienstag fand im Stadion Lind die Nikolausfeier mit den Sportlerehrungen des LC Villach statt.

Gestern war der Nikolaus mit seinen Krampussen im Stadion Lind zu Gast.

Albert Gitschthaler Präsident des Kärntner Leichathletik Verband und Obmann vom LC Villach Wolfgang Maurer ließen es sich nicht nehmen, mit dabei zu sein und die erfolgreichen Athleten Oliver Münzer, Jakub Zembaty, Sonja Schustereder, Valentin Liebhard, Sebastian Kofler, Michaela Zwerger, Benjamin Trotelj, Angelo Quaglia, Alissa Liebhard, Carina Saringer und Julia Susiti, Christopher Georg Wurzer, Matteo Xaver Jost und Sarah Leitner, für ihre Leistungen im Wettkampfjahr 2025 zu ehren.

Auch die Jüngsten erhielten Auszeichnungen

Geehrt wurden auch unsere Jüngsten, Niklas Groschacher, Sophie Schuschnig, Jonas Schwarzl und Viktoria Erian die beim Volksbank Talentecup in der Gesamtwertung Podestplätze erkämpfen konnten. Die Geehrten durften sich über Portraits auf Leinwand und Goodies der Sponsoren freuen. Mit Viola Fischer (Simmer), Matthias Altenberger und Matteo Xaver Jost konnten drei neue Athleten in Villach begrüßt werden. Eine erfolgreiche Saison fand ihren Höhepunkt, heißt es vom Verein.

Strahlende Kinderaugen

Als besonderes Highlight gab es noch den Besuch vom Nikolaus und seinen Helfern, den Krampussen der Pucher Waldteufel, die die Kinder mit Nikolosackerln, die von der Firma tpa gesponsert wurden, beschenkten. Die Kinderaugen strahlten und der Abend fand seinen gemütlichen Ausklang mit Tee, Brötchen und Keksen. „Wir bedanken uns recht herzlich bei Kärnten Sport, der Firma tpa,Michael Kummerer Kärnten Läuft, Jaques Lemans, Birgit Kummerer Firma Panaceo für die Unterstützung, die diesen gelungenen Abend möglich gemacht hat“, so der Verein abschließend.

©Martina Albel | Die Kinder freuten sich über Nikolosackerln. ©Martina Albel | KLV Präsident Albert Gitschthaler gratuliert Jakub Zembaty zu seiner erfolgreichen Saison. ©Martina Albel | Am Foto: Die Pucher Waldteufel mit dem Nikolo.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 17:21 Uhr aktualisiert