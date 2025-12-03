Wernberger Freibad: Braune Suppe sorgt für Verwunderung

Als ein 5-Minuten-Leser unlängst in Wernberg spazieren war, fiel ihm plötzlich auf, dass der Badesee braun ist. Die Anrainer befürchten Auswirkungen auf das Trinkwasser.

Unter den Wernbergern sorgt die braune Suppe derzeit für Verwunderung, auch machte sich Verunsicherung breit: „Wir haben jetzt Angst dass das Trinkwasser verunreinigt sein könnte“, erzählt er weiter.

Ursachenforschung im Gange

Das Wasser sei, merkt er weiter an, „überlicherweise im Winter glasklar und es leben ja auch Fische da drin.“ Auch ließ er der Redaktion ein entsprechendes Bild zukommen, wo die braune Verfärbung deutlich zu erkennen ist. Die Gemeinde Wernberg hat von dem Zustand des Bades Kenntnis und betont in einem Facebook-Posting am heutigen Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, dass die Ursachen für die Verfärbung des Wassers vielfältig sein können. „Die Ursachenforschung ist bereits seit Kenntnis der Verfärbung und Eintrübung im Gange.“

Was ist mit dem Trinkwasser?

Wie es vonseiten der Gemeinde weiter heißt, wird das Trinkwasser aus dem „westlich gelegenen Tiefbrunnen“ laufend erprobt und betont abschließend in ihrer amtlichen Meldung: „Die Untersuchungen bestätigen, dass die Qualität des Trinkwassers aus dem Tiefbrunnen einwandfrei ist. Die Versorgung ist somit in gewohnter Qualität sichergestellt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 19:43 Uhr aktualisiert