Unbekannte brachen in Villacher Schule ein: Polizei ermittelt

Letzte Nacht wurde in eine Schule in Villach eingebrochen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, informierte verschafften sich bislang noch unbekannte Täter in der Nacht von 2. auf den 3. Dezember 2025 Zutritt in eine Schule in Villach.

Ermittlungen laufen

„Die Täter brachen mit einem Werkzeug ein Fenster auf, stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten im Bereich der Direktion sämtliche Kästen. Die Täter flüchteten daraufhin über ein Fenster eines Konferenzraums“, heißt es von den Beamten. Ob etwas gestohlen wurde und auch die Schadenshöhe sind derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2025 um 19:58 Uhr aktualisiert