Einbruch in Villach: Unbekannte stehlen Bargeld und Goldmünzen

Derzeit unbekannte Täter stehen im Verdacht am 3. Dezember 2025 in der Zeit von 17 Uhr bis 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Villach eingebrochen zu haben. Die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen so in das Innere des Hauses ein. Dort wurden sämtliche Schränke durchsucht und aus einem Schrank Bargeld sowie Goldmünzen gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.