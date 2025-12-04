Starker Auftritt: Villach schlägt Bozen klar mit 4:1

Der EC iDM Wärmepumpen VSV hat am Mittwochabend einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den HCB Südtirol gefeiert und dabei eine der geschlossensten Mannschaftsleistungen dieser Saison gezeigt.

Unter Neo-Head-Coach Pierre Allard wirkten die Adler kompakt, diszipliniert und spielerisch klar verbessert. Angeführt von Neo-Kapitän John Hughes und einem überragenden Joe Cannata im Tor präsentierte sich Villach defensiv stabil und offensiv effizient.

Stark strukturierter Beginn – Cannata hält Villach im Spiel

Obwohl die Personalsituation angespannt war – Kapitän Alexander Rauchenwald verletzt, Philipp Lindner gesperrt – startete der VSV energisch in die Partie. Hughes führte die Mannschaft erstmals als Kapitän aufs Eis und setzte gleich in der Anfangsphase wichtige Offensivakzente. Bozen antwortete mit Druckphasen und guten Chancen, doch Cannata war von Beginn an ein sicherer Rückhalt. Besonders in den Unterzahlminuten des ersten Drittels glänzte Villach mit aggressivem Forechecking und starken Entlastungsangriffen. Trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es nach 20 Minuten beim 0:0.

3:0 im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel drehte Villach das Spiel dann mit einer fulminanten Phase. Nach mehreren hochkarätigen Paraden von Cannata sowie Chancen durch Scherbak und Hutchison war es Adam Helewka, der in Minute 31 den Bann brach: ein präziser One-Timer aus dem hohen Slot bedeutete die Führung. Nur eine Minute später erhöhte Hutchison nach einer perfekt ausgespielten Kombination auf 2:0. Weitere 42 Sekunden danach vollendete Wallenta nach einem Schlenzer von Wall zum 3:0 – die Stadthalle stand Kopf. Bozen wirkte konsterniert und nahm ein Timeout, fand danach aber nicht mehr wirklich zurück ins Spiel. Kurz vor der Pause verhinderte Harvey ein mögliches 4:0 durch Helewka.

Souveräner Schlussabschnitt – Helewka fixiert den Endstand

Der HCB verkürzte in der 45. Minute durch Bradley in einer unübersichtlichen Situation auf 3:1, doch Villach blieb ruhig und stabil. Auch in Unterzahl verteidigten die Adler stark organisiert, während Cannata mit mehreren Glanzparaden die Spannung aus Bozens Angriffsbemühungen nahm. Einmal rettete sogar der Pfosten für Villach. In der Schlussphase warf Bozen mit sechs Feldspielern alles nach vorne, doch Cannata parierte in kürzester Zeit vier Großchancen – ein Moment, der die Halle zum Beben brachte. Schließlich sorgte Helewka nach einem Puckgewinn in der neutralen Zone mit dem Empty-Net-Treffer für den 4:1-Endstand.

