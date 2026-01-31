Umweltalarm in Warmbad: Hunderte tote Fische

Umweltalarm in Villach-Warmbad: Tierschützer entdeckten dieser Tage im bekannten Zillerbach hunderte tote Fische. Heute wurde dazu Meldung bei der Stadt und dem Land erstattet.

Die Fotos die 5 Minuten exklusiv übermittelt wurden sind erschreckend. Sie zeigen Dutzende Fischkadaver. „Da liegen seltene Zierfische und Krebse die müssen schon vor einer Woche verendet sein“, so Gerald Prünster der dort als Spaziergänger unterwegs war und der die Bilder 5 Minuten übermittelt hat.

Test zeigte erhöhte Chlorwerte

Ein Test den er vornahm ergab erhöhte Chlorwerte und eine Verschmutzung des Wassers. Was genau dort passiert ist, sollen jetzt die Erhebungen von Experten ergeben. Prünster: „Man sieht hier kaum mehr einen lebenden Fisch im Wasser, es ist erschreckend.“ Das Zillerbacherl ist weit über die Landesgrenze für seinen Fischreichtum bekannt. Prünster: „Weil es der Abfluss der Therme ist, ist das Wasser auch immer sehr warm, deshalb können hier auch Fische überleben, die man sonst nur in den Tropen findet.“ Wer das Sterben der Tiere verursacht hat, ist noch nicht bekannt, das werden aber sicher die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. „Der Zillerbach ist jetzt fast ein totes Gewässer“, so Prünster traurig.

©Gerald Prünster | Tierschützer entdeckten dieser Tage im bekannten Zillerbach hunderte tote Fische. ©Gerald Prünster | Die Fotos die 5 Minuten übermittelt wurden sind erschreckend. ©Gerald Prünster | Was genau dort passiert ist, sollen jetzt die Erhebungen von Experten ergeben. ©Gerald Prünster | Heute wurde dazu Meldung bei der Stadt und dem Land erstattet.

©Gerald Prünster Ein Test den er vornahm ergab erhöhte Chlorwerte und eine Verschmutzung des Wassers.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2026 um 12:43 Uhr aktualisiert