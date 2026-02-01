Skip to content
Region auswählen:
/ ©nelen.ru-stock.adobe.com
Symbolfoto von 5min.at: Krimineller hackt ein Passwort auf einem Telefon.
Auch die Betrugsmaschen gehen mit der Zeit und werden moderner. Der Betrüger setzte eine KI-Stimme ein.
Villach/Kärnten
01/02/2026
KI-Stimme

Telefonbetrug mit KI-Stimme: 72-Jähriger fällt auf falschen Sohn herein

Ein mutmaßlich mit künstlicher Intelligenz unterstützter Betrug hat am Samstag einen 72-Jährigen aus Villach getroffen. Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Telefon als Sohn des Opfers aus, mit einer Stimme, die laut Polizei

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Der Anruf erfolgte am 31. Jänner 2026 gegen 15.00 Uhr. Der Unbekannte schilderte eine angebliche Notsituation und bat um finanzielle Hilfe. Nach dem Telefonat wurde der Kontakt über einen Messengerdienst fortgesetzt. In der Annahme, seinem Sohn zu helfen, überwies der 72-Jährige einen vierstelligen Betrag.

Geld konnte rückgebucht werden

Kurz darauf schöpfte der Mann Verdacht und erstattete umgehend Anzeige. Durch das rasche Einschreiten der Polizei und der Bank konnte die Überweisung rückgängig gemacht werden. Ein finanzieller Schaden entstand dem Opfer dadurch nicht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: