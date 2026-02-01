Fotogalerie: Maskenball in Wernberg lockte kreative Faschingsfans an

Am Samstag wurde das Gasthaus Fruhmann in Wernberg zur bunten Narrenhochburg. Die Feuerwehr lud zum Maskenball und zog Faschingsfans aus nah und fern an.

Im Gasthaus Fruhmann in Wernberg wurde am 31. Jänner ordentlich gefeiert: Mit einer kunterbunten Maskenparty ließ die Feuerwehr Wernberg den Fasching hochleben. Zahlreiche Gäste erschienen in kreativen Verkleidungen. Unter anderem begrüßten die Florianis Bürgemeristerin Doris Liposchek, Vizebürgermeisterin Marlene Rogi, die Gemeindevorstände Thomas Warmuth und Markus di Bernardo sowie zahlreiche Wernbergerinnen und Wernberger. Auch Mitglieder der Feuerwehren Damtschach, Föderlach und Treffen schauten bei dem bunten Spektakel vorbei.

©FF Wernberg

Auch Faschingsfans aus Deutschland reisten an

Die Veranstaltung zog jedoch nicht nur Faschingsnarren aus der Umgebung an: „Von weit her reiste eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Öhringen Abteilung Ost-Cappel aus Deutschland mit einem Anfahrtsweg von über 600 Kilometern“, erklärte die Freiwillige Feuerwehr Wernberg, die sich im Namen von Kommandant Christoph Brüggler-Belohuby sowie Kameradschaftsführer Manuel Brüggler bei allen Gästen bedankt.