Ein Schicksalsschlag führte ihn an den heimischen Herd: Wirt feiert 60er

Seit Jahrzehnten ist Erwin Staber Herz und Seele des Staberhofs in Kellerberg: Nun feierte er seinen 60. Geburtstag – gemeinsam mit Familie, Freunden, Stammgästen und vielen Wegbegleitern.

Im Staberhof in Kellerberg (Bezirk Villach-Land) stand dieser Tage ein besonderes Jubiläum an. Gastwirt Erwin Staber feierte am 24. Jänner seinen 60. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass versammelten sich zahlreiche Freunde, Familienmitglieder, Stammgäste, Sportkollegen, Nachbarn sowie Vertreter von Vereinen im Gasthof Staberhof, um gemeinsam mit dem Geburtstagskind zu feiern.

Schicksalsschlag führte zu weitreichender Entscheidung

Erwin Staber blickt auf langjährige Erfahrungen in der Gastronomie zurück: Mit 15 Jahren begann er eine Lehre als Koch und Kellner, stand später auch beim Bundesheer in der Küche. Früh musste er Verantwortung übernehmen, wie seine Frau Alexandra gegenüber 5 Minuten erklärt: Nach dem tödlichen Verkehrsunfall seines Vaters führten er und Alexandra den Familienbetrieb weiter – eine Entscheidung, die seinen weiteren Lebensweg prägte.

©zVg Erwin Staber und seine Frau Alexandra begrüßten Familie, Freunde und Wegbegleiter zur 60er-Feier im Staberhof.

Familienmensch und Sportler

Heute steht Erwin Staber dem Gasthof seit beinahe 40 Jahren vor. „Und noch immer gilt: Wer im Staberhof isst, bekommt den Wirt meist selbst zu Gesicht – und oft auch das Essen von ihm gekocht“, schildert Alexandra Staber den Alltag im Staberhof. Privat ist der 60-Jährige Familienmensch. Gemeinsam mit seiner Frau hat er zwei erwachsene Söhne, besonders stolz ist er auch auf seine zweieinhalbjährige Enkelin Hanna, die regelmäßig für Leben im Haus sorgt. Stillstand liegt Staber auch außerhalb der Küche nicht. Ob auf Skiern, bei Skitouren, am Rad oder beim Eisstockschießen – Bewegung und Gemeinschaft gehören für ihn einfach dazu.