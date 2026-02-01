Luxusparty in Dubai: Villacher feiern mit den Geissens

Gefeiert wurde im „Reef and Beef“, dem bekanntesten Steak-Lokal von Dubai. „Es war eine Geburtstagssause, wie ich sie noch nie erlebte habe“, schwärmt Gerald Schützlhoffer, der sich mit seinem Sohn Paul natürlich bei Robert mit einem Geschenk einstellte. Die Villacher überbrachten ihm eine edle Holzkassette, damit er darin seine zahlreichen wertvollen Uhren standesgemäß verwahren kann.

Carmen Geiss überrascht Robert mit liebevoller Botschaft

Ihr Sender RTL, der die Familie mit seiner Serie über ihr Leben und ihre Abenteuer berühmt gemacht hat, berichtet auch darüber, mit welcher Botschaft Carmen Geiss ihren Robert überraschte: „Dein Herz ist größer als jedes Geschenk, deine Loyalität wertvoller als alles, was man kaufen kann und deine Liebe ist das Schönste, was mir je passiert ist. Jeder Tag mit dir ist ein Geschenk.“ Carmen und Robert sind seit 30 Jahren verheiratet und haben zwei Töchter. Gefeiert wurde in dem berühmten Restaurant mit einer kleinen, aber feinen Geburtstagsrunde bis in den frühen Morgen.