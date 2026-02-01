Sechs Fellnasen aus Villach suchen ein neues Zuhause

Im Tierheim warten Buddy, Moritz, Kimba, Lui, Anna und Olaf darauf, endlich ihre Menschen zu finden. Von verspielten Hundebegleitern bis zu verschmusten Katzen – jede Fellnase bringt Liebe, Freude und treue Gesellschaft mit.

Wer schenkt einem dieser Tiere ein Herz und ein Zuhause?

Im Tierheim Villach warten viele Tiere auf ein liebevolles Zuhause. Darunter auch Hund Buddy, ein dreifarbiger Appenzeller-Berner-Mischling (geb.: 15.05.2024). Er ist verspielt, lernfreudig und liebt Spaziergänge. Fremden gegenüber ist er zunächst etwas distanziert, doch mit Geduld zeigt er seine freundliche Seite.

©Tierheim Villach Buddy ist ein dreifarbiger Appenzeller-Berner-Mischling.

Moritz, Kimba und Lui

Kater Moritz, ein braun getigerter Wohnungskater (geb. 2021, kastriert) sucht ein Zuhause mit viel Nähe. Er ist verschmust, kinderfreundlich und genießt es, im Mittelpunkt zu stehen. Die jungen Kater Kimba und Lui (ca. 8 Monate alt) hingegen sind noch etwas schüchtern, aber neugierig und verspielt. Sie hängen sehr aneinander und werden nur gemeinsam vermittelt.

©Tierheim Villach Moritz sowie auch… ©Tierheim Villach …Kimba und Lui suchen ein neues Zuhause.

Anna und Olaf als Doppelpack

Auch die Geschwister Anna und Olaf (ebenso ca. 8 Monate alt) sind zurückhaltend und brauchen Zeit, um aufzutauen. Sie können einzeln oder gemeinsam in ein katzenerfahrenes Zuhause ziehen, idealerweise mit der Möglichkeit auf späteren Freigang. Jede dieser Fellnasen freut sich auf Menschen, die ihnen Sicherheit, Geduld und Liebe schenken.

©Tierheim Villach Anna und Olaf sind ein wenig zurückhaltend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2026 um 17:23 Uhr aktualisiert