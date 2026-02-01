8:5! VSV überrollt HK Olimpija Ljubljana in torreichem Spiel

Im letzten Spiel vor der Olympia-Pause zeigte Villach im Karawankenderby ein regelrechtes Offensivfeuerwerk und sicherte sich einen verdienten 8:5-Sieg. Hattricks von Guus van Nes und Adam Helewka sowie eine geschlossene Teamleistung brachten den Adlern wichtige Punkte im Kampf um die Pre-Playoffs.

13 Tore in einem Spiel

Ljubljana startete aggressiv, doch Villach nutzte seine Chancen besser. Hancock erzielte das 1:0, Quince glich für die Slowenen aus. Kurz vor der Pause traf MacPherson zum 2:1 für Villach. Der VSV erhöhte im zweiten Drittel auf 4:1 durch zwei Treffer van Nes. Ljubljana kam zurück und erzielte innerhalb weniger Sekunden ebenso zwei Tore. Auch Helewka erzielte einen Treffer und sorgte für einen Zwischenstand von 5:3, bevor Sodja auf 5:4 verkürzte. Villach baute die Führung im letzten Drittel durch Helewka auf 6:4 aus. Ljubljana hatte Chancen, scheiterte aber. Van Nes erzielte sein drittes Tor ins leere Tor zum 7:5, Helewka machte kurz vor Schluss mit einem weiteren Treffer ins leere Tor den 8:5-Endstand perfekt.