Streit um tote Fische in Warmbad-Villach

Spaziergänge stellte erhöhte Chlorwerte fest

Fakt ist, dass fast der gesamte Fischbestand ausgerottet wurde. Mit den Worten: „Da stinkt es nach Chlor, da schwimmen Berge von toten Fischen“, meldete sich dieser Tage ein besorgter Spaziergänger in der Redaktion von 5 Minuten. Dann machte sich der Villacher Gerald Prünster auf mit einem Messgerät auf den Weg zum Bach und stellte sofort erhöhte Chlorwerte fest. Der Bitte um eine Stellungnahme kam die Stadt Villach heute nach und dort hieß es: Vergangene Woche hat ein Amtssachverständiger des Landes Kärnten nach Hinweisen aus der Bevölkerung bei einem Lokalaugenschein einige tote Tropenfische und -krebse entdeckt. Nachdem heimische Arten nicht betroffen waren, ist der Sachverständige zu dem Schluss gekommen, dass die exotischen Fische aufgrund der andauernden Kälte (die Wassertemperaturen waren deutlich kühler als üblich) verendet sind.

Gewässerökologe beauftragt

Nach Pressemeldungen von angeblich erhöhten Chlorwerten wurde seitens der Stadt Villach bereits der Gewässerökologe des Landes mit einer erneuten Überprüfung der Situation beauftragt. Er wird vor Ort über weitere Maßnahmen entscheiden, die Chlorwerte des Gewässers werden auf jeden Fall überprüft. Die Behauptung, dass die Wassertemperatur schuld am Fischsterben habe, wird von den Naturschützern zurückgewiesen. Der Grund: Der Zillerbach ist der natürliche Abfluß der Therme und egal der tiefen Temperaturen, ist das Wasser nie kälter als 23 Grad. „Das Argument, die Kälte sei am Fischsterben schuld beleidigt den Hausverstand eines jeden Naturschützers“, schimpfte ein Besucher am Montag vor Ort, als er das fast tote Gewässer besuchte.

©Gerald Prünster | Der bekannte Zillerbach in Warmbad-Villach ist, wie 5 Minuten aufdeckte – von einem Fischsterben betroffen. ©Gerald Prünster | Jetzt wird um die Ursache gestritten.

Grüne: „Fischsterben im Warmbach ist alarmierend“

Deutlicher werden jetzt auch die Grünen. Karin Herkner meint dazu: „Das Fischsterben im Warmbach ist alarmierend. Dieses Gewässer ist ein einzigartiges Natur- und Kulturerbe, das wir mit aller Sorgfalt schützen müssen“, betont die Gemeinderätin der Grünen Villach, angesichts der aktuellen Meldungen über den schlechten Zustand des Warmbachs. „Trübes Wasser und tote Fische sind ein Hilferuf der Natur, ein deutliches Signal dafür, wie empfindlich dieses Ökosystem ist und wie dringend jetzt gehandelt werden muss“, so Herkner. Die Grünen Villach fordern die Stadt und zuständige Behörden auf, unverzüglich unabhängige Experten einzubeziehen und die Ursachen des Fischsterbens vollständig und transparent aufzuklären. „Mögliche erhöhte Schadstoffwerte dürfen nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wir brauchen klare Fakten und rasche Maßnahmen, um den Warmbach als Naturparadies, ökologischen Schatz und Aushängeschild der Stadt langfristig zu schützen“, so Herkner abschließend. Weil in einem fließenden Gewässer die Chlorwerte auch schnell wieder abgebaut werden, bestehen Zweifel, ob diese jetzt auch noch eindeutig nachgewiesen werden können. Fakt ist, der gesamte Bestand der exotischen Fische, die über Jahrzehnte dort jeden strengen Winter überlebt haben, ist unwiederbringlich vernichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2026 um 12:57 Uhr aktualisiert