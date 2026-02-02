Mit Vollgas Richtung Italien: Wiener Raser muss Schein abgeben

Am Sonntag ging der Polizei auf der A2 im Bereich Wernberg ein Raser ins Netz. Der Wiener überschritt die erlaubte Geschwindigkeit um mehr als 50 km/h.

Am 1. Februar wurde auf der A2-Südautobahn im Bereich Wernberg in Fahrtrichtung Italien Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen durchgeführt. Dabei erwischten die Polizisten einen Wiener, der viel zu schnell unterwegs war: Das Auto wurde gegen 11 Uhr mit einer Geschwindigkeit von knapp 190 km/h geblitzt. „In diesem Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h“, informiert die Polizei.

Funkfahndung erfolgreich

Nach eingeleiteter Funkfahndung hielten die Beamten das Fahrzeug kurze Zeit später im Bereich des Verkehrskontrollplatzes Arnoldstein an und kontrollierten den Lenker, einen 51-Jährigen aus Wien. Dieser überschritt nach Abzug der Messtoleranz die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 50 km/h. „Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann wird angezeigt“, erklärt die Polizei abschließend.