Eisstockturniere in Villach fallen ins Wasser

Die für diese Woche geplanten Eisstockturniere in der Villacher Innenstadt finden nicht statt. Wegen Schnee- und Regenwetter müssen die Sportevents verschoben werden.

Am 3. und 4. Feber hätten in Villach Eisstockschützen ihr Können zeigen sollen: Eigentlich wären an diesen Tagen zwei Eisstockturniere auf dem Eislaufplatz in der Innenstadt geplant gewesen. Doch diese fallen nun buchstäblich ins Wasser: „Wegen der schlechten Wetterprognose sind die Eisstock-Turniere kurzfristig verschoben“, gibt die Stadt Villach in den sozialen Medien bekannt. Schnee- und Regenprognosen haben den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Ersatztermine sind bereits fix

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben – die Ersatztermine stehen bereits fest: „Statt 3. und 4. Februar sind sie jetzt am 10. und 11. Februar!“, heißt es seitens der Stadt. Davor können Hobbykufenflitzer den Eislaufplatz nutzen und zwar am Dienstag (10. Feber) bis 12 Uhr und am Mittwoch (11. Feber) bis 17 Uhr.