Zollamt kontrolliert Hanfshops in Klagenfurt und Villach
Am Montag rückte das Zollamt gleich in zwei Kärntner Cannabis-Shops an. In Klagenfurt und Villach wurde kontrolliert.
Vor einem Cannabis-Shop in Villach parkten am Vormittag des 2. Feber ungewöhnliche Gäste: Mehrere Autos des österreichischen Zollamts standen vor dem Geschäft, die Beamten betraten die Räumlichkeiten mit einem Hund, wie uns ein aufmerksamer Leser berichtete. Doch nicht nur in Villach, auch in Klagenfurt war das Zollamt am Montagvormittag in einem Hanfshop zugange. Wie die Krone berichtete, wurde ein entsprechender Shop in der Innenstadt stundenlang untersucht.
Zollamt kontrolliert verbrauchssteuerpflichtige Waren
In Bezug auf den Grund für den Zollbesuch in den Kärntner Cannabis-Shops hält man sich seitens des Bundesministeriums für Finanzen, dem das Zollamt untersteht, bedeckt. Auf Nachfrage von 5 Minuten, ob es einen besonderen Grund für die Kontrollen in Klagenfurt und Villach gab, erklärten die Verantwortlichen nur: „Das Zollamt Österreich führt generell im Rahmen der amtlichen Aufsicht Kontrollen verbrauchsteuerpflichtiger Waren durch, dazu gehören auch Kontrollen bei Hanfshops. Bitte um Verständnis, dass wir aufgrund der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht gemäß §48a BAO keine Auskunft zu einzelnen Unternehmen und Personen geben dürfen.“
Keine psychoaktiven Substanzen
In solchen Cannabis-Geschäften werden legale CBD-Erzeugnisse aller Art, darunter Öle, Vapes, Pasten, Gummibärchen, Tee und sogar Raumdüfte angeboten. Wichtig ist: Im Gegensatz zu Tetrahydrocannabinol (THC) ist Cannabidiol (CBD) nicht psychoaktiv, die Substanz macht also nicht high. Stattdessen kann damit zum Beispiel die Linderung von Stress, Schmerzen oder Entzündungen erzielt werden, auch bei Schlafproblemen soll CBD helfen.