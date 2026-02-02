Mutter und Tochter aus Kärnten bei den Olympischen Spielen dabei

Es gab 130.000 Bewerbern aus 170 Ländern für eine Funktion bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina. Unter den dann 18.000 ausgewählten Personen waren auch eine Mutter und ihre Tochter aus Puch bei Villach.

Die Schulleiterin Eva Gfrerer-Unterlerchner und ihre Tochter Alexandra können kaum mehr gehen vor Stolz: „Ich konnte es gar nicht glauben, als wir die Nachricht erhielten, dass wir dabei sind“, ist der Schulleiterin die Vorfreude in einem exklusivem Gespräch mit 5 Minuten schon anzumerken. Eva und ihre Tochter Alexandra werden dort als Volontäre tätig sein und so nicht nur die Spiele hautnah miterleben, sondern auch Teil eines unvergesslichen Abenteuers werden.

Vielfältige Aufgaben warten

Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren! Die beiden Kärntnerinnen werden nicht nur als Helferinnen hinter den Kulissen tätig sein, sondern auch die Möglichkeit haben, die Athleten und Athletinnen aus aller Welt zu unterstützen. Ihre Aufgaben werden vielfältig sein, von der Organisation über die Betreuung der Sportler sowie der Olympischen Familie bis hin zur Vermittlung des Kärntner Flairs in der italienischen Berglandschaft.

©Privat Das Mutter-Tochter-Duo aus Villach ist bereit für Olympia. ©Privat Die Ausstattung und die ersten Trainingssessions gingen bereits über die Bühne.

Kärnten ist bereit für die Spiele

Die Akkreditierung und die Uniformausstattung waren bereits spannende Erlebnisse für die beiden. Mit leuchtenden Augen berichten sie von den ersten Trainingssessions, bei denen sie die Abläufe und Aufgaben kennenlernen durften. Hierbei spürten sie die Aufregung und den Teamgeist, die die Olympischen Spiele so besonders machen. Eva: „Die Spiele in Mailand-Cortina sind nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine kulturelle Plattform, auf der Kärnten seine Traditionen und Werte präsentieren kann“. Mutter und Tochter versprechen, sie werden mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft das Herz Kärntens nach Italien tragen. Kärnten ist bereit für die Spiele!