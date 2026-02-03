Streit in Villacher Einkaufszentrum endete in Schlägerei

Am gestrigen Montag, dem 2. Feber 2026 kam es in einem Einkaufszentrum in Villach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach einem vorangegangenen verbalen Streit kam es dann zu Körperverletzungen.

Gestern kam es in einem Einkaufszentrum in Villach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem 28-Jährigen.

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilte, soll es sich bei den beiden um einen 16-Jährigen und einen 28-Jährigen handeln.

Gegenseitige Körperverletzung

Ausgelöst durch einen Streit, der sich zuerst noch verbal abspielte, kam es plötzlich zu einer Schlägerei, auch ein Augenzeuge berichtet gegenüber 5 Minuten von der Auseinandersetzung. Laut Polizei handelte es sich um eine gegenseitige Körperverletzung. Abschließend heißt es, dass einer der beiden dann mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, der andere sei nicht mit der Rettung mitgefahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2026 um 09:19 Uhr aktualisiert