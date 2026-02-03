Ostern im Februar? Hase und Co. füllen jetzt schon die Regale in Kärnten

Hasen statt Herzen: Während der Frühling noch auf sich warten lässt, hoppelt der Osterhase bereits durch die Regale. Warum Händler schon Wochen im Voraus auf Ostern setzen – und was hinter dem frühen Dekofieber steckt.

„Beim Action in Villach ist auch schon der Osterhase los“: mit diesen Worten meldete sich eine Leserin bei der 5-Minuten-Redaktion und übermittelte zwei Fotos. Und tatsächlich: Hasen, Körbe und bunte Eier in sämtlichen Farben sind bereits erhältlich. Das Dekofieber kann also ausbrechen, obwohl das große Osterfest erst in mehr als zwei Monaten bevorsteht.

©Leser

KiK startete bereits im Dezember

Ganz neu ist dieses Phänomen allerdings nicht. Bereits im vergangenen Dezember sorgte eine KiK-Filiale in Radenthein für Verwunderung, als dort schon vier Tage vor Weihnachten Osterware angeboten wurde. „Ein KiK in Radenthein hat bereits die Oster-Deko im Laden. Vier Tage vor Weihnachten“, berichtete damals ein aufmerksamer Leser. Wenige Tage später wurden die bunten Artikel auch in Klagenfurt gesichtet. Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten: Die nunmehrige Action-Filiale in Villach ist im Vergleich beinahe als „spät dran“ zu bezeichnen.

Ostern im Dezember, Lebkuchen im August

Warum Osterware immer früher in den Regalen landet, hat mehrere Gründe: Für den Handel bedeutet ein früher Verkaufsstart vor allem eines – mehr Zeit für Verkäufe. Je länger saisonale Produkte angeboten werden, desto größer ist die Chance auf Spontankäufe – so auch beim Lebkuchen im August.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2026 um 15:35 Uhr aktualisiert