Ostern im Februar? Hase und Co. füllen jetzt schon die Regale in Kärnten
Hasen statt Herzen: Während der Frühling noch auf sich warten lässt, hoppelt der Osterhase bereits durch die Regale. Warum Händler schon Wochen im Voraus auf Ostern setzen – und was hinter dem frühen Dekofieber steckt.
„Beim Action in Villach ist auch schon der Osterhase los“: mit diesen Worten meldete sich eine Leserin bei der 5-Minuten-Redaktion und übermittelte zwei Fotos. Und tatsächlich: Hasen, Körbe und bunte Eier in sämtlichen Farben sind bereits erhältlich. Das Dekofieber kann also ausbrechen, obwohl das große Osterfest erst in mehr als zwei Monaten bevorsteht.
KiK startete bereits im Dezember
Ganz neu ist dieses Phänomen allerdings nicht. Bereits im vergangenen Dezember sorgte eine KiK-Filiale in Radenthein für Verwunderung, als dort schon vier Tage vor Weihnachten Osterware angeboten wurde. „Ein KiK in Radenthein hat bereits die Oster-Deko im Laden. Vier Tage vor Weihnachten“, berichtete damals ein aufmerksamer Leser. Wenige Tage später wurden die bunten Artikel auch in Klagenfurt gesichtet. Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten: Die nunmehrige Action-Filiale in Villach ist im Vergleich beinahe als „spät dran“ zu bezeichnen.
Ostern im Dezember, Lebkuchen im August
Warum Osterware immer früher in den Regalen landet, hat mehrere Gründe: Für den Handel bedeutet ein früher Verkaufsstart vor allem eines – mehr Zeit für Verkäufe. Je länger saisonale Produkte angeboten werden, desto größer ist die Chance auf Spontankäufe – so auch beim Lebkuchen im August.