Zillerbach: Toter Sumpfkrebs könnte zur Aufklärung beitragen

Spekulationen, die Kälte hätte den Bestand ausgerottet, werden von Experten wie Helga Happ aber auch von Jutta Wagner von der Tierschutzombudsstelle zurückgewiesen. Man wartet nun das Ergebnis der Wasserproben ab.

5 Minuten hat als erstes Medium berichtet: Massen von toten exotischen Fischen, dabei auch einheimische, wurden in dem Bach, dessen Wasser das ganze Jahr über kaum unter 24 Grad Wärme fällt, von Spaziergängern entdeckt und der Stadt Villach angezeigt. Die Tiere, die sich seit Jahrzehnten darin tummeln sollen plötzlich wegen einiger kalten Tage zugrunde gegangen sein. „Dabei war am Tag der Entdeckung auch intensiver Chlorgeruch wahrnehmbar“, schilderte ein Anrufer 5 Minuten der als Spaziergänger unterwegs war.

©Gerald Prünster Die toten Fische wurden von Spaziergängern entdeckt.

Bringt toter Sumpfkrebs Aufklärung?

Experten wie Helga Happ, aber auch von Jutta Wagner von der Tierschutzombudsstelle, schließen kaltes Wasser als Todesursache aus. Es wurden auch tote amerikanische Sumpfkrebse gefunden, die selbst bei einer Wassertemperatur von nahezu Null Grad noch überlebt hätten. Der Kadaver eines dieser Tiere wurde von einem Experten des Landes zur Untersuchung mitgenommen. „Möglich, dass der Befund dann mehr zur Aufklärung des Umweltskandales beitragen kann“, spekuliert Gerald Prünster der wesentlich zur dessen Aufdeckung beitragen konnte.

Was steckt hinter dem Fischsterben?

Wegen vom Bund verordneten Bau von Hochwasserschutzeinrichtungen, hätten die seltenen oft einzigartigen exotischen Tiere umgesiedelt werden müssen. Diese teure Aktion hat sich somit erledigt. Tierschützer und Naturschützer fürchteten schon seit bekanntwerden der Bauarbeiten und Umsiedelungsaktion um den Bestand der Flora und Fauna im Zillerbach, der jetzt immer mehr zur Kloake verkommen droht. Kenner des Zillerbaches rätseln darüber, wer überhaupt auf die Idee kam, dass Kälte den Bestand dezimiert hätte. „Es sind neben dem Sumpfkrebs auch heimische Fische verendet, die ebenfalls kühlere Temperaturen ausgehalten hätten“, spekuliert ein Spaziergänger der seit Jahrzehnten dort unterwegs ist. Und. „In den Achtziger-Jahren hatten wir mal tagelang bis zu 20 Minusgraden, da hat das Wasser gedampft und die Frösche darin munter gequakt“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2026 um 15:57 Uhr aktualisiert